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Tivibu Çöktü, Şampiyonlar Ligi Maçı Youtube'dan Yayınlandı
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Tivibu çöktü, Şampiyonlar Ligi maçı YouTube'dan yayınlandı

TİVİBU ÇÖKTÜ, ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI YOUTUBE'DAN YAYINLANDI

Türk Telekom Tivibu Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma-Liverpool maçı başladığı sırada çöktü. Maç, YouTube'dan yayınlandı.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 23:50
Puan Ver : Tivibu Çöktü, Şampiyonlar Ligi Maçı Youtube'dan Yayınlandı(8/10)4

İnternet üzerinden yayın yapan IP tv Türk Telekom Tivibu Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma-Liverpool maçının yayıncısı olan Tivibu'da maç başladığı sırada hata verdi.

TİVİBU İLE BAĞLANTI KURULAMADI

Roma-Liverpool maçının yayıncısı olan Tivibu kullanıcıları ekranlarında bir anda hata ile karşılaştı. Hata kodu görenler belirtilen talimatları uygulasa da düzelmeyince 444 5 375 nolu telefon numarası ile Tivibu müşteri hizmetlerini aramak istediler ancak bu numaraya da hiçbir bağlantı kurulamadı.

MAÇIN İKİNCİ YARISI YOUTUBE'DAN YAYINLANDI

Türk Telekom Tivibu'dan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Tivibu şifreli yayındaki problem nedeniyle, Roma-Liverpool maçında 2. yarıyı YouTube kanalından yayınlıyor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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