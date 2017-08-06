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Tkdk, 200 Kişiyi İşe Alacak
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TKDK, 200 Kişiyi İşe Alacak

TKDK, 200 KİŞİYİ İŞE ALACAK

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 200 kişiyi istihdam etmek üzere 10 Eylül'de personel seçme sınavı düzenleyecek.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 09:40
Puan Ver : Tkdk, 200 Kişiyi İşe Alacak(8/10)4

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK), 200 kişi istihdam etmek üzere 10 Eylül'de düzenleyeceği personel seçme sınavına, adaylar 9 Ağustos'a kadar başvurabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

TKDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere 184 uzman, 8 denetçi, 7 destek personeli ve 1 mütercim alınacak.

Sınava, ziraat, gıda, su ürünleri, inşaat, elektrik-elektronik, makine, endüstri mühendisliği, iktisadi ve idari bilimler, veterinerlik, hukuk ve mütercim tercümanlık bölümleri mezunları başvurabilecek.

BAŞVURULAR 9 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDECEK

Adaylar, 5-9 Ağustos tarihleri arasında, TKDK'nın resmi internet adresinden başvuru işlemlerini tamamlayacak.

Söz konusu personel alımına ilişkin "Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavı", 10 Eylül'de yapılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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