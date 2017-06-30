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tl ile ihracat `dört nala`

TL İLE İHRACAT `DÖRT NALA`

Türk lirası ile ihracat Ocak-Mayıs 2017 döneminde geçen yılın ilk 5 ayına göre yüzde 113 arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın çağrısı sonrasında "dört nala" koşmaya başlayan ihracatta TL kullanımı, ocak itibarıyla geçen yılın aynı aylarına göre 5 ayın hepsinde de iki katın üzerinde yükseldi.

Tarih : 30 Haziran 2017, 12:19
Puan Ver : Tl İle İhracat `dört Nala`(7/10)7


Türk lirası (TL) ile ihracat, bu yılın ilk 5 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 113 artarak 2 milyar 875 milyon dolardan 6 milyar 136 milyon dolara yükseldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl yaptığı TL'ye destek çağrısı, ihracatta TL kullanımının artmasını sağladı. Adeta "dört nala" giden ihracatta TL kullanımı, ocak ayından itibaren bütün aylarda geçen yılın aynı dönemlerine göre iki katın üzerinde arttı.



AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen ihracat 64,3 milyar dolar, ithalat da 89,1 milyar dolar oldu. TL kullanımı, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 113,41 artışla 2 milyar 875 milyon 4 bin dolardan 6 milyar 135 milyon 520 bin dolara yükseldi.



Geçen yılın ocak-mayıs döneminde yüzde 4,9 olan toplam ihracat içinde TL'nin payı, 2017'nin aynı döneminde yüzde 9,54'e ulaştı.

 



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Tl  İle  İhracat  `dört  Nala`    haber

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