

Türk lirası (TL) ile ihracat, bu yılın ilk 5 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 113 artarak 2 milyar 875 milyon dolardan 6 milyar 136 milyon dolara yükseldi.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl yaptığı TL'ye destek çağrısı, ihracatta TL kullanımının artmasını sağladı. Adeta "dört nala" giden ihracatta TL kullanımı, ocak ayından itibaren bütün aylarda geçen yılın aynı dönemlerine göre iki katın üzerinde arttı.







AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen ihracat 64,3 milyar dolar, ithalat da 89,1 milyar dolar oldu. TL kullanımı, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 113,41 artışla 2 milyar 875 milyon 4 bin dolardan 6 milyar 135 milyon 520 bin dolara yükseldi.







Geçen yılın ocak-mayıs döneminde yüzde 4,9 olan toplam ihracat içinde TL'nin payı, 2017'nin aynı döneminde yüzde 9,54'e ulaştı.











kaynak:milliyet