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tl ile ihracat rekor üstüne rekor kırıyor

TL İLE İHRACAT REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

Türk Lirası ile ihracat bu yılın ilk 4 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 127 artarak 4 milyar 889 milyon dolar oldu.

Tarih : 01 Haziran 2017, 17:13
Puan Ver : Tl İle İhracat Rekor Üstüne Rekor Kırıyor(8/10)8


Türk lirası (TL) ile ihracat, bu yılın ilk 4 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 127 artarak 2 milyar 158 milyon dolardan 4 milyar 889 milyon dolara yükseldi.



2017'nin ocak-nisan döneminde her ay rekor kıran TL ile ihracat, 4 ayın toplamında da rekora imza attı.



AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl yaptığı TL'ye destek çağrısı, ihracatta da TL kullanımının artmasını sağladı.



 



kaynak:ahaber








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