Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

tmsf fetö komisyoncularını savcılığa verdi

TMSF FETÖ KOMİSYONCULARINI SAVCILIĞA VERDİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şirketlerini sattığını iddia eden komisyoncuları tespit ettiğini ve bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Tarih : 14 Aralık 2016, 15:59
Puan Ver : Tmsf Fetö Komisyoncularını Savcılığa Verdi(6/10)5


TMSF'den yapılan açıklamada kayyım olarak TMSF'nin görevlendirildiği FETÖ şirketlerinin gayrimenkullerinin ucuz fiyata satışını ayarlayabileceğini ve bu şirketlerden alacağı olanların alacaklarını kısa sürede tahsil edebileceğini vadeden ve FETÖ şirketlerini sattığını iddia edenleri tespit ettiğini ve bunlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Tmsf  Fetö  Komisyoncularını  Savcılığa  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER