TMSF FETÖ KOMİSYONCULARINI SAVCILIĞA VERDİ
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şirketlerini sattığını iddia eden komisyoncuları tespit ettiğini ve bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.
TMSF'den yapılan açıklamada kayyım olarak TMSF'nin görevlendirildiği FETÖ şirketlerinin gayrimenkullerinin ucuz fiyata satışını ayarlayabileceğini ve bu şirketlerden alacağı olanların alacaklarını kısa sürede tahsil edebileceğini vadeden ve FETÖ şirketlerini sattığını iddia edenleri tespit ettiğini ve bunlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
kaynak:sabah
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