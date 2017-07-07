TMSF'NİN YENİ BAŞKANI MUHİDDİN GÜLAL!
esmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu üyeliğine Muhiddin Gülal atandı ve Kurul başkanı olarak görevlendirildi.
BAKANLAR KURULUNCA KARARLAŞTIRILDI
Söz konusu atama 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 113'üncü maddesine göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.
kaynak:haberler
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