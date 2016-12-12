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tokat'ta 7 kaymakam tutuklandı!

TOKAT'TA 7 KAYMAKAM TUTUKLANDI!

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülkiye yapılanmasına ilişkin 100. dönem kaymakamlarına yönelik soruşturma kapsamında 7 kaymakam tutuklandı.

Tarih : 12 Aralık 2016, 16:36
Puan Ver : Tokat'ta 7 Kaymakam Tutuklandı!(6/10)3


Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülkiye yapılanmasına ilişkin 100. dönem kaymakamlarına yönelik soruşturma kapsamında 7 kaymakam tutuklandı.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin yürüttüğü FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin 100. dönem kaymakamlarına yönelik soruşturma kapsamında aralarında görevde olan, ihraç edilen kaymakam ve kaymakam adaylarının bulunduğu 32 kişi ifadeleri alınmak üzere Tokat'a davet edildi.



Davet edilen 4 kaymakam ve 1 kaymakam adayının daha önce FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında çeşitli cezaevlerinde tutuklu oldukları, 5 kişinin de ifade vermek üzere Tokat'a gelmesinin beklendiği öğrenildi.



 



kaynak:sabah








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