

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce meslekten ihraç edilen aralarında doktor, hemşire ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu 17 şüpheliyi gözaltına aldı.







Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.











kaynak:sabah