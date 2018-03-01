TOKAT'TA HAYRETE DÜŞÜREN MANZARA! BOŞ ARAZİDE YÜZLERCE HAYVAN KAFATASI BULUNDU
Tokat'ta boş arazide, büyükbaş hayvanlara ait yüzlerce kafatası ve kemik bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekipler kaçak kesim ihtimali üzerinde duruyor.
Tokat kent merkezi yakınlarındaki boş arazide, büyükbaşlara ait yüzlerce kafatası ve kemik bulundu.
JANDARMA DEVRİYE DÖNÜŞÜ FARK ETTİ
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye dönüşü, Yeniyurt Mahallesi'ndeki boş arazide yüzlerce büyükbaş kafatası ve iskeleti gördü. Bunun üzerine Tokat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.
ÇOK SAYIDA HAYVAN KÜPESİ BULUNDU
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kemiklerin bulunduğu alanda yaptıkları aramalarda çok sayıda hayvan küpesi buldu. Bulunan hayvan küpeleri, araştırılmak üzere İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne götürüldü.
KAÇAK KESİM ŞÜPHESİ
Kemiklerin usulsüz kesim sonucu araziye atılmış olabileceği ihtimali değerlendirilirken, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ise hayvan küpelerinin sorgulamasının ardından kaçak kesim olup, olmadığının belirleneceğini açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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