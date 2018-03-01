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Tokat'ta Hayrete Düşüren Manzara! Boş Arazide Yüzlerce Hayvan Kafatası Bulundu

TOKAT'TA HAYRETE DÜŞÜREN MANZARA! BOŞ ARAZİDE YÜZLERCE HAYVAN KAFATASI BULUNDU

Tokat'ta boş arazide, büyükbaş hayvanlara ait yüzlerce kafatası ve kemik bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekipler kaçak kesim ihtimali üzerinde duruyor.

Tarih : 01 Mart 2018, 13:10
Puan Ver : Tokat'ta Hayrete Düşüren Manzara! Boş Arazide Yüzlerce Hayvan Kafatası Bulundu(9/10)5

Tokat kent merkezi yakınlarındaki boş arazide, büyükbaşlara ait yüzlerce kafatası ve kemik bulundu.

JANDARMA DEVRİYE DÖNÜŞÜ FARK ETTİ

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye dönüşü, Yeniyurt Mahallesi'ndeki boş arazide yüzlerce büyükbaş kafatası ve iskeleti gördü. Bunun üzerine Tokat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

ÇOK SAYIDA HAYVAN KÜPESİ BULUNDU

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kemiklerin bulunduğu alanda yaptıkları aramalarda çok sayıda hayvan küpesi buldu. Bulunan hayvan küpeleri, araştırılmak üzere İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne götürüldü.

KAÇAK KESİM ŞÜPHESİ

Kemiklerin usulsüz kesim sonucu araziye atılmış olabileceği ihtimali değerlendirilirken, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ise hayvan küpelerinin sorgulamasının ardından kaçak kesim olup, olmadığının belirleneceğini açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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