

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye 55 kilometre uzaklıkta bulunan Alan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erbaa'dan Alan köyüne yolcu taşıyan İbrahim Y. (33) yönetimindeki 60 M 5050 plakalı minibüs yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle uçuruma yuvarlandı.



Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar köylülerin ve sağlık ekiplerinin yardımıyla 250 metrelik uçurumdan çıkarıldı.







kaynak:haberler