TOKAT'TA PİYADE ALAYI'NA YILDIRIM DÜŞTÜ!
Tokat'ta 48'nci Piyade Alay Komutanlığı eğitim alanına yıldırım düşmesi sonucu 5 asker yaralandı.
Saat 16.00 sıralarında alayın eğitim alanının bulunduğu alana yıldırım düştü. Yılıdırım düştüğü alan içerisinde bir ağaç altında bulunan 5 asker yaralandı. Yaralanan askerler ambulanslarla Gazi Osman Paşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı askerlerin durumu hakkında açıklama yapan Acil Servis Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Nurşah Başoğlu, 'Yaklaşık yarım saat önce 5 askerimiz yıldırım çarpması nedeniyle acil servisimize kabul edildi. 4 askerimiz müşahade altında kalacak. 1 askerimiz ise tedavi altında olacak. Şu an için hayati tehlikeleri yok. Ağacın altında oturuyorlarmış' dedi.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar