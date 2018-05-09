TOKİ, Ataköy'de mülkiyeti kendisine ait olan 60 bin metrekarelik Baruthane arazisinin imar planını iptal ederek halka açık park yapmaya karar verdi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ataköy'de mülkiyeti kendisine ait olan 60 bin metrekarelik Baruthane arazisinin imar planını iptal ederek halka açık park yapmaya karar verdi. Böylece 320 yıl önce barutların üretildiği ve depolandığı yer olarak kullanılmaya başlanan "Baruthane-i Amire" betonlaşmaktan kurtuldu.

2010'DA ÖZEL SEKTÖRE DEVREDİLDİ

Osmanlı döneminde barutların üretildiği ve depolandığı yer olarak kullanılan "Baruthane-i Amire", günübirlik turizm alanı ilan edildi. İmar çalışması 1991 yılında yapılan arazi, 2010 yılında ihale edilerek proje karşılığında özel sektöre devredildi. İçinde tescilli tarihi binaların da bulunduğu arazi TOKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ortaklığıyla hayata geçirilecek. 564 ada 160 parselde bulunan, günübirlik turizm ve rekreasyon alanı olarak kiralanabilir yeşil alana çevrilen alandaki çalışmalar için İBB ile TOKİ arasında protokol de imzalandı. İBB, 25 yıllığına kiraladığı arazide restoran ve sosyal tesisler açacak. Ayrıca park ve rekreasyon alanı TOKİ Park olarak isimlendirilecek. Parkın idaresi de belediyeye ait olacak.

BARUTHANE'NİN 320 YILLIK TARİHİ

1698 yılında başlayan Bakırköy Baruthanesi'nin inşaatı, 1700 yılında tamamlandı. Aynı yıl üretime başladıktan sonra diğer baruthaneler arasında özel bir yer edinen Bakırköy Baruthanesi, etkinliğini yitirene kadar Baruthane-i Amire unvanını korudu. İstanbul Baruthanesi olarak da bilinen bu baruthane, 1725 yılında bir yangın geçirdi.

Daha sonra onarılarak faaliyetini yeniden sürdürdü. Bakırköy Baruthanesi kurulurken su gücünden yararlanılmak istenildi ancak buradaki su, çarkları döndürmeye yeterli olmadığından baruthane hayvan gücüyle önce Baruthane Nazırlığı'na, sonrasında ise Tophane-i Amireye bağlandı. Cumhuriyet döneminde Askeri Fabrikalar İdaresine geçen baruthane, 1955te Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna devredildi. Arazi daha sonra Türkiye Emlak Bankası'na satıldı. Son olarak mülkiyeti TOKİ'de olan 60 bin metrekarelik dev alanın, üzerinde yükselecek inşaat projesi iptal edilerek park olarak kullanılmasına karar verildi.

DEVLET YÖNETİCİLERİ KAHVE İÇER, BARUT FABRİKASINI İZLERDİ

320 yıl önce kullanılmaya başlanan alanın içerisinde Osmanlı döneminden kalan yapılar da bulunuyor. Bunlardan birisi olan Ataköy Kulesi'nin terasına çıkış bölümüne yazılan yazıda, "Ataköy Kulesi Sultan Murat zamanında padişahlığa ait olan barut fabrikasını izlemek gayesi ile yapılmıştır. Sultan buradaki çalışmaları özellikle kendisi kontrol eder ve bu terasta sık sık kahve içerdi" ifadeleri yer alıyor

Kaynak: haberinburada