TOKİ İŞ YERLERİNİ VE KONUTLARINI SATIYOR!
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 197 iş yeri ile 16 konut satışa çıkartıldı.
TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Tokat ve Trabzon'da satışa sunulan 197 iş yerine yüzde 25 peşin, 120 ay vade seçeneğiyle sahip olunabilecek.
Afyonkarahisar, Ankara, Bitlis, Çankırı, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Mersin, Nevşehir, Trabzon ve Van'da bulunan 11 konut ise yüzde 12 veya yüzde 25 peşin, 120 ya da 180 ay vade seçenekleriyle satın alınabilecek.
Satışa sunulan taşınmazlar arasında Adana Kışla Mahallesi, İstanbul Başakşehir Kayabaşı, Kırşehir Kaman ve Şanlıurfa Viranşehir'de ticaret merkezindeki iş yerleri ile Ankara Turkuaz Vadisi'ndeki spor tesisi de bulunuyor.
Açık artırma 9 Şubat'ta, saat 13.30'da TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde gerçekleştirilecek ve internetten canlı yayınlanacak.
kaynak:habertürk
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