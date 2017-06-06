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toki'den kentsel tasarım yarışması

TOKİ'DEN KENTSEL TASARIM YARIŞMASI

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve iştirak şirketi Emlak Konut GYO işbirliğinde "7 İklim 7 Bölge Ulusal Mimari Kentsel Tasarım Fikir Yarışması"nın ikincisi düzenlenecek.

Tarih : 06 Haziran 2017, 16:36
Puan Ver : Toki'den Kentsel Tasarım Yarışması(9/10)9


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve iştirak şirketi Emlak Konut GYO işbirliğinde "7 İklim 7 Bölge Ulusal Mimari Kentsel Tasarım Fikir Yarışması"nın ikincisi düzenlenecek. Yarışmaya başvurular 25 Ağustos'a kadar yapılabilecek.



TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, mimarlık dünyasında farklı fikir ve arayışların önünü açabilmek için hayata geçirilen yarışmada, ödül alan konut projeleri, ilk yarışmada olduğu gibi bölgelerinde inşa edilecek.



Dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlara yönelik konutlarda yeni konsept ve fikirleri hayata geçirmeye devam eden TOKİ tarafından, günün ihtiyaçlarına yanıt veren, yüksek kalitede, kültür ve mimariyi gözeten yeni bir konut anlayışı uygulanıyor. Bu çerçevede az katlı planda, yörelerin yerel mimari çizgilerinden, kültür ve geleneklerinden ilham aldığı binlerce konutluk özgün projeleri yapılıyor.



 



kaynak:haberler








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