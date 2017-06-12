TOKİ'DEN VATANDAŞA YÜZDE 20 İNDİRİM
TOKİ borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen tüketiciye kampanya için hazırlanıyor. Yüzde 20 indirim uygulanacak kampanya eylülde yapılacak
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, yüzde 20 indirim kampanyasını eylülde yapacaklarını söyledi. Turan, borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik yüzde 20 indirim kampanyasına yoğun talep geldiğini belirtti.
17 BİN KİŞİ FAYDALANDI
Bu yıl indirim kampanyasını eylülde yapacaklarını, kampanyaların belirli prosedürlere göre yapıldığını ifade eden Turan, "Yaz aylarında indirim kampanyası yaptığımızda birçok vatandaşımız köyünde oluyor, tatilde oluyor. İnşallah en geç 9'uncu ayda indirim kampanyamızı yapacağız.
Bunu bekliyor vatandaşlarımız" dedi. Turan, geçen yıl borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasından 17 bin kişinin faydalandığını kaydederek, "817 milyon lira borç kapatıldı. Bu paranın yaklaşık 513 milyon lirası kredi kullanılmadan 'yastık altı parası' diye tabir edilen paradan getirilip ödendi" ifadelerini kullandı.
Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların başvuru tarihini takip etmesi gerektiğine dikkati çeken Turan, "Açıklanan tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak" bilgisini verdi. Başkan Turan, indirim kampanyasından yararlanmak isteyenlerin belirlenecek tarihler arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: "Vadesi 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasına dahil edilmeyecek. İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve işyeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla idareye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borçlarının bulunmaması gerekiyor."
kaynak:sabah
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