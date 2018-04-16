Kamyon İett Otobüsüne Çarptı! Herkes Yaralılarla Uğraşırken Köpek Polisi Isırdı
Toki'nin 185 Lira Taksitle Sattığı Evleri İçin Geceden Kuyruğa Girdiler
Çağla Şıkel'in Gençlik Sırrım Dediği Annesi, Deniz Akkaya'ya Benziyor
Şırnak Şehitlerinin Acı Haberi Ailelerine Verildi! Bir Onbaşının, Terhisine 8 Gün Kalmıştı
Abd'nin Opcw Temsilcisi: Kimyasal Saldırı Yapılan Duma'daki Kanıtları Rusya Kaldırdı
Son Dakika! Ankara'dan Adaya Bayrak Diken Yunanistan'a Sert Çıkış: Askerlerimizin Elinden Bir Kaza Çıkabilir
Çavuşoğlu, Macron'a Sert Çıktı: Gelmek İstedi, Davet Etmedik
Bim'den Sonra A101 De Satış Rekorları Kıran Telefonu Ucuza Satacak
Psg'ye 7-1 Yenilen Monaco, Bilet Parasını İade Edecek
Gülen Yüzünün Ardından Dram Çıktı! 12 Yıl Boyunca Annesine Teyze Demiş
Rusya'dan Abd'ye Şimdiye Kadarki En Sert Tepki Geldi
Dışişleri Bakanlığından 461 Personele İhraç
Taksim İzni Çıkmayan Chp'liler, İstiklal'de Oturma Eylemi Yaptı
Aylardır Kayıp Olan Fas Prensesinin Yunanistan'da İnzivaya Çekildiği Ortaya Çıktı
Ege'de Yeni Gerilim! Yunan Bayrağı Diktiler, Sahil Güvenlik Kaldırdı
Nato'nun 1 Numarası, Suriye Operasyonunun Hedefini Ankara'dan Duyurdu!
Arkadaşının Tekmesi Hayatını Kurtardı! Bacağındaki Tümörlü Kemik Çıkartılıp Tekrar Yerleştirildi
Altın Fiyatları Yükselince Aşiretler, Düğün Süresini Kısalttı
Küçücük Çatlak Tarihi Yalının Yıkılmasına Neden Olmuş
Erdoğan'dan Dünyadaki Ekonomik Dengeleri Değiştirecek Öneri!

TOKİ'nin 185 Lira Taksitle Sattığı Evleri İçin Geceden Kuyruğa Girdiler

TOKİ'NİN 185 LİRA TAKSİTLE SATTIĞI EVLERİ İÇİN GECEDEN KUYRUĞA GİRDİLER

TOKİ'nin aylık taksiti 185 TL'den başlayan konutlarından birine sahip olmak isteyen vatandaşlar gece saatlerinde banka önlerinde kuyruk oluşturdu.

Tarih : 16 Nisan 2018, 15:30
Puan Ver : Toki'nin 185 Lira Taksitle Sattığı Evleri İçin Geceden Kuyruğa Girdiler(7/10)3

TOKİ Başkanı Ergün Turan'ın 38 ilde yer alan 6 bin 893 konutu kira öder gibi taksitle açık satışa sunduk" açıklamalarının ardından Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Kütahya'da merkez İnköy Mahallesi'nde 627 Konut Projesi alt gelir grubunda yer alan 39 adet 2+1 konutun başvuru önceliğine göre kurasız satılacağını duyurdu.

BANKA ÖNLERİNDE KUYRUK OLUŞTURDULAR

Bunun üzerine Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir banka şubesinin önüne gelen yaklaşık 40 kişi cama astıkları listeye isimlerini yazdırarak, öncelik sahibi olmak için sabah bankanın açılmasını beklemeye başladı.

Gültekin Kaya da ekim ayında düğün yapacak oğlunu ev sahibi yapmak için sıraya girdiğini anlattı.

BAŞVURULAR 29 HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDECEK

TOKİ tarafından 38 ilde açık satışa sunulan 6 bin 893 konut, 55 bin liradan başlayan fiyatlar ve aylık 185 liradan başlayan taksitlerle sahiplerini bekliyor. Başvurular 29 Haziran'a kadar ilgili bankalara yapılabilecek.

Konut satış fiyatları, taksitler ve 2018 TOKİ başvuru şartları TOKİ'nin web sayfasında yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Toki  Nin  185  Lira  Taksitle  Sattığı  Evleri  İçin  Geceden  Kuyruğa  Girdiler  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER