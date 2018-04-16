TOKİ'NİN 185 LİRA TAKSİTLE SATTIĞI EVLERİ İÇİN GECEDEN KUYRUĞA GİRDİLER
TOKİ'nin aylık taksiti 185 TL'den başlayan konutlarından birine sahip olmak isteyen vatandaşlar gece saatlerinde banka önlerinde kuyruk oluşturdu.
TOKİ Başkanı Ergün Turan'ın 38 ilde yer alan 6 bin 893 konutu kira öder gibi taksitle açık satışa sunduk" açıklamalarının ardından Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Kütahya'da merkez İnköy Mahallesi'nde 627 Konut Projesi alt gelir grubunda yer alan 39 adet 2+1 konutun başvuru önceliğine göre kurasız satılacağını duyurdu.
BANKA ÖNLERİNDE KUYRUK OLUŞTURDULAR
Bunun üzerine Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir banka şubesinin önüne gelen yaklaşık 40 kişi cama astıkları listeye isimlerini yazdırarak, öncelik sahibi olmak için sabah bankanın açılmasını beklemeye başladı.
Gültekin Kaya da ekim ayında düğün yapacak oğlunu ev sahibi yapmak için sıraya girdiğini anlattı.
BAŞVURULAR 29 HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDECEK
TOKİ tarafından 38 ilde açık satışa sunulan 6 bin 893 konut, 55 bin liradan başlayan fiyatlar ve aylık 185 liradan başlayan taksitlerle sahiplerini bekliyor. Başvurular 29 Haziran'a kadar ilgili bankalara yapılabilecek.
Konut satış fiyatları, taksitler ve 2018 TOKİ başvuru şartları TOKİ'nin web sayfasında yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
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