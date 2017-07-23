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Toki'nin Kayabaşı'nda Yapacağı Kayapark, 7 Eylül'de İhaleye Açılacak
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TOKİ'NİN KAYABAŞI'NDA YAPACAĞI KAYAPARK, 7 EYLÜL'DE İHALEYE AÇILACAK


TOKİ'nin Kayabaşı'nda Yapacağı Kayapark, 7 Eylül'de İhaleye Açılacak
Tarih : 23 Temmuz 2017, 15:50
Puan Ver : Toki'nin Kayabaşı'nda Yapacağı Kayapark, 7 Eylül'de İhaleye Açılacak(7/10)3

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Kayapark Projesinin alt yapı hazırlıklarını tasarladıklarını belirterek, Kayaşehir Vadisi'nde kurulacak yeşil alanın 5,5 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 3 kilometre eninde olacağını belirtti.

"İSTANBUL'DAKİ KORUNUN 4 KATI BÜYÜKLÜKTE OLACAK"

Kayaşehir merkezinden Fenertepe'ye doğru uzanacak sahada, koru alanları, parklar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanları ile vatandaşların birincil ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal tesislerin bulunacağını ifade eden Turhan, "Kayaşehir'e yapacağımız parkın büyüklüğü, İstanbul'daki en büyük korunun dört katı büyüklüğünde olacak. İstanbul'daki en büyük korunun 420 bin metrekare olduğu düşünüldüğünde Kayaşehir'deki bölge parkının ne kadar büyük olduğu anlaşılır." değerlendirmesinde bulundu.

"İKİ ADET BİYOLOJİK GÖLET OLACAK"

Devasa parkın 4 etap halinde inşa edileceğini vurgulayan Turan, açıklamasında şunları kaydetti:

"İstanbul ve Kayaşehir'i yeşille buluşturacak parkımızı dört etap halinde bitireceğiz. 7 Eylül'de ihalesini yapacağımız 338 bin 803 metrekareden oluşan birinci etabın içerisinde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sosyal alanlar olacak. Proje içerisinde konser, sergi ve festivallerin düzenleneceği dört adet etkinlik platformu olacak, amfi tiyatro, renk, koku, ses ve tıbbi bitkiler bahçeleri, toplam 3 bin 250 metrekare olmak üzere iki adet biyolojik gölet olacak."Projenin Kayaşehir'e değer katacağını ve o bölgede yaşayanların yeşille daha çok buluşacağını aktaran Turan, şu bilgileri verdi:

"224 METREKARELİK ÇİM ALANI OLACAK"

"Vatandaşlarımız yeşille iç içe sosyal yaşamlarını sürdürecekler. Birinci etapta, 73 farklı tipte bitki olacak. Toplam 224 bin 601 metrekarelik çim alanı, 4 bin 500 yapraklı ağaç, 2 bin 600 ibreli ağaç, 85 bin 500 çalı, 5 bin 900 otsu bitki ve 57 bin 250 adet yer örtücü bitki olacak. Birinci etap içerisinde ayrıca; restoranlar ve kafeler, 11 adet asma köprü, seyir terasları ve otopark da yer alacak."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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