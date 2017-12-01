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Tolga Çevik'in Botoks Yorumu Karşısında Hülya Avşar Çok Bozuldu

TOLGA ÇEVİK'İN BOTOKS YORUMU KARŞISINDA HÜLYA AVŞAR ÇOK BOZULDU

Hülya Avşar'ın programına konuk olan Tolga Çevik, "Botoks yaptıranları anlamıyorum. İnsanın yüzündeki çizgiler sermayesidir." deyince yüzünde botoks olan Avşar Kızı çok bozuldu

Tarih : 01 Aralık 2017, 11:10
Puan Ver : Tolga Çevik'in Botoks Yorumu Karşısında Hülya Avşar Çok Bozuldu(8/10)4

Star TV ekranlarında yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin bu haftaki konuğu Tolga Çevik olacak. Yayınlanan fragmanda Çevik'in botoksla ilgili yorumları programa damga vuracak

HÜLYA DONDU KALDI

Tolga Çevik botoks yaptıran oyuncuları eleştirdi. "Oyuncunun sermayesi yüzündeki çizgileridir. O çizgileri kaybetme çalışmalarını anlamıyorum, pişman olacaklar ama iş işten geçecek" dedi. Yüzünde botoks olan Hülya Avşar dondu kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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