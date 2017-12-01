Hülya Avşar'ın programına konuk olan Tolga Çevik, "Botoks yaptıranları anlamıyorum. İnsanın yüzündeki çizgiler sermayesidir." deyince yüzünde botoks olan Avşar Kızı çok bozuldu

Star TV ekranlarında yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin bu haftaki konuğu Tolga Çevik olacak. Yayınlanan fragmanda Çevik'in botoksla ilgili yorumları programa damga vuracak

HÜLYA DONDU KALDI

Tolga Çevik botoks yaptıran oyuncuları eleştirdi. "Oyuncunun sermayesi yüzündeki çizgileridir. O çizgileri kaybetme çalışmalarını anlamıyorum, pişman olacaklar ama iş işten geçecek" dedi. Yüzünde botoks olan Hülya Avşar dondu kaldı.

Kaynak: haberinburada