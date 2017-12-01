TOLGA ÇEVİK'İN BOTOKS YORUMU KARŞISINDA HÜLYA AVŞAR ÇOK BOZULDU
Hülya Avşar'ın programına konuk olan Tolga Çevik, "Botoks yaptıranları anlamıyorum. İnsanın yüzündeki çizgiler sermayesidir." deyince yüzünde botoks olan Avşar Kızı çok bozuldu
Star TV ekranlarında yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin bu haftaki konuğu Tolga Çevik olacak. Yayınlanan fragmanda Çevik'in botoksla ilgili yorumları programa damga vuracak
HÜLYA DONDU KALDI
Tolga Çevik botoks yaptıran oyuncuları eleştirdi. "Oyuncunun sermayesi yüzündeki çizgileridir. O çizgileri kaybetme çalışmalarını anlamıyorum, pişman olacaklar ama iş işten geçecek" dedi. Yüzünde botoks olan Hülya Avşar dondu kaldı.
Kaynak: haberinburada
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