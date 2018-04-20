TOLGA MAÇ SONUNDA PATLADI: ÖLMÜŞ ANNEME KÜFRETTİLER
Beşiktaşlı Tolga Zengin, Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili "Ölmüş anneme küfrettiler. Güvenlik görevlilerine 'Bir şey yapın.' dedim. En sonunda ben de patladım." dedi.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi yarıda kalırken olayların merkezinde yer alan Tolga Zengin cephesinden açıklama geldi.
Tolga Zengin, yedek kulübesi arkasındaki taraftar ile tartışma yaşarken devamında olaylar büyümüş Şenol Güneş'in kafasına yabancı madde isabet etmişti.
"ÖLMÜŞ ANNEME KÜFRETTİLER"
A Spor ekranlarında maçı değerlendiren Turgay Demir, milli kaleci Tolga Zengin'in kendisine "Ölmüş anneme küfrettiler. Güvenlik görevlilerine bir şey yapın dedim. En sonunda ben de patladım" dediğini aktardı.
Kaynak: haberinburada
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