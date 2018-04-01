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Tolgay Arslan, Barcelona Hayranı Olduğunu Söyledi

TOLGAY ARSLAN, BARCELONA HAYRANI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Tolgay Arslan, Beşiktaş dışımda hayran olduğu takımın Barcelona olduğunu söyledi.

Tarih : 01 Nisan 2018, 14:30
Puan Ver : Tolgay Arslan, Barcelona Hayranı Olduğunu Söyledi(6/10)2

Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Tolgay Arslan, Beşiktaş dışında hayran olduğu takımın Barcelona olduğunu söyledi.

Beşiktaş Dergisi Yavru Kartal bölümü için konuşan Tolgay'ın röportajından bazı bölümler şu şekilde oldu;

"BARCELONA'YA HAYRANIM"

"İyi bir orta saha oyuncusunun hem defansif hem ofansif yönlerinin gelişkin olması lazım. Takımın beyni orta saha oyuncusudur. Bu yüzden maçı iyi okuman gerekir. Bununla birlikte iyi bir orta saha futbolcusunun sahada önde ve geride mutlaka direkt etkisi olması gerekiyor, maça küsmemeli ve oyunu yönlendirmelisin. Beşiktaş dışında yurt dışında Barcelona'ya hayranım. Dünya futbolunda diğer takımları pek seyretmiyorum. Benim için iki takım var; biri Beşiktaş diğeri Barcelona... Beşiktaş'ta oynamak bizi gururlandırıyor. Öbür kulüplere nazaran biz birbirimize sahip çıkarız. Ayrıdır Beşiktaş, aile kulübüdür."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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