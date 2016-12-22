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tom clancy's ghost recon wildlands gereksinimleri!

TOM CLANCY'S GHOST RECON WİLDLANDS GEREKSİNİMLERİ!

Kısa süre içinde piyasaya sürülecek Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands'ın resmi PC sistem gereksinimleri belli oldu.

Tarih : 22 Aralık 2016, 09:41
Puan Ver : Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Gereksinimleri!(8/10)7


Kısa süre içinde piyasaya sürülecek Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands'ın resmi PC sistem gereksinimleri belli oldu.



 



Ubisoft Paris tarafından geliştirilen geniş dünyalı taktik aksiyon oyunu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, Tom Clancy Ghost Recon serisinin onuncu halkası konumunda. Yapımın oyun tarzı, orijinal halkasından ziyade Ghost Recon Advanced Warfighter'a benzer biçimde şekillenecek. Oyunda, her türlü tabiat zorluğunda yolculuk edebileceksiniz. Ormanlar, çöller, dağlar ve tuzlalar gibi çevresel atmosferlerden, düşmanlarınızdan bile zorlu olacak. Yöneteceğiniz karakterin de süper bir kahraman olmadığını düşünürseniz, gerçekçilik faktörü ziyadesiyle yüksek olacak.



Yapımın resmi PC sistem gereksinimleri de açıklanmış durumda. Oyun, çok da fazla şey talep etmiyor. Yani orta düzey bir PC'de bile keyifle oynayabileceğiniz bir aksiyon şölenine hazır olmanızı öneririz. Elbette keyif faktörünü zirveye taşımak istiyorsanız, daha güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız olabilir. Oyun 7 Mart'ta PC, Xbox One ve Sony PlayStation 4 platformlarında satışa sunulacak.





 



Asgari Sistem Gereksinimleri:



Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R7 260X (2 GB)



İşlemci: Intel Core i5-2400S 3.3 GHz veya AMD FX-4350 4.0 GHz ve üstü



RAM: 4 GB



İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit



Önerilen Sistem Gereksinimleri:



Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9 Fury (4 GB)



İşlemci:  Intel Core i7-3770 3.5 GHz veya AMD FX-8350 4.0 GHz ve üstü



RAM: 8 GB



İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit



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Etiketler: Tom  Clancy  S  Ghost  Recon  Wildlands  Gereksinimleri    haber

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