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Hacıosman-Yenikapı metrosunda sürücüsüz araçlar raylara indi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından aralık ayına kadar Hacıosman-Yenikapı metrosuna dahil edilmesiyle sefer sıklığını 2 dakikaya düşürecek 68 araçtan 4'ü daha raylara indirildi.
Hacıosman-Yenikapı metrosu için yerli katkı ile üretilen ve raylara indirilen araç sayısının 8'e ulaşması dolayısıyla çalışmalar hakkında bilgi verilmek üzere Seyrantepe Metro Durağı'nda tören yapıldı.
kaynak:habertürk
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