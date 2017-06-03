

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından aralık ayına kadar Hacıosman-Yenikapı metrosuna dahil edilmesiyle sefer sıklığını 2 dakikaya düşürecek 68 araçtan 4'ü daha raylara indirildi.



Hacıosman-Yenikapı metrosu için yerli katkı ile üretilen ve raylara indirilen araç sayısının 8'e ulaşması dolayısıyla çalışmalar hakkında bilgi verilmek üzere Seyrantepe Metro Durağı'nda tören yapıldı.







kaynak:habertürk