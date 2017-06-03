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topbaş'tan istanbullulara müjde!

TOPBAŞ'TAN İSTANBULLULARA MÜJDE!

Hacıosman-Yenikapı metrosunda sürücüsüz araçlar raylara indi

Tarih : 03 Haziran 2017, 09:51
Puan Ver : Topbaş'tan İstanbullulara Müjde!(9/10)6


İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından aralık ayına kadar Hacıosman-Yenikapı metrosuna dahil edilmesiyle sefer sıklığını 2 dakikaya düşürecek 68 araçtan 4'ü daha raylara indirildi.



Hacıosman-Yenikapı metrosu için yerli katkı ile üretilen ve raylara indirilen araç sayısının 8'e ulaşması dolayısıyla çalışmalar hakkında bilgi verilmek üzere Seyrantepe Metro Durağı'nda tören yapıldı.



 



kaynak:habertürk






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