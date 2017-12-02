TOPBAŞ'TAN ZARRAB DAVASI YORUMU: ŞER İTTİFAKI RÖVANŞ PEŞİNDE, HEDEF TÜRKİYE'DİR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş Reza Zarrab davasıyla ilgili tweet attı: Şer ittifakı, rövanş peşindedir. Saldırıların hedefi Türkiye'dir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş resmi twitter hesabında ABD görülen Reza Zarrab davasıyla ilgili yorumlarını Twitter'dan paylaştı. Kadir Topbaş, "New York'taki Zarrab Davası Türkiye'yi yıpratmak isteyenlerin sergilediği bir tiyatrodan ibarettir.Bu saldırı devletimizin bağımsızlığını hedef almaktadır" dedi.
"ŞER İTTİFAKI RÖVANŞ PEŞİNDE"
Topbaş'ın tweetleri şöyle:
"New York'taki Zarrab Davası Türkiye'yi yıpratmak isteyenlerin sergilediği bir tiyatrodan ibarettir. Bu saldırı devletimizin bağımsızlığını hedef almaktadır.17/25 Aralık kumpas sürecinde, seçilmiş meşru hükümeti devirmeye çalışan şer ittifakı, bugün benzer malzemeyle rövanş peşindedir.Hiçbir hukuki karşılığı olmayan kağıtları belge diye sallayıp siyaset yaptıklarını zannedenler yine hüsrana uğrayacaklardır."ÜST AKILIN BORUSUNU ÖTTÜRMEK TÜRKİYE'YE ZARAR VERİR"
Dış odaklı saldırılara alkış tutmak, üst aklın borusunu öttürmek Türkiye'ye zarar verir. Geleceğimizi sıkıntıya sokar.Hiç şüphe yoktur ki; saldırıların hedefi Türkiye'dir. Milletimiz bunun farkındadır ve bu saldırılar karşısında her zamankinden daha fazla kenetlenmiştir."SON TEZGAH DA DAĞILACAKTIR"
Bütün kumpaslar gibi bu son tezgah da dağılacaktır. Dış odaklı saldırılar, milletimizin basiret duvarına çarpıp erimeye mahkumdur."Türkiye'ye boyun eğdirmek isteyenlere en büyük engel Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın güçlü liderliğidir.Bugün, Türkiye'nin milli haysiyetine saldıranlara "Dur" deme günüdür."
Kaynak: haberinburada
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