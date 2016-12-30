TOPLU ULAŞIMA SAAT DÜZENLEMESİ
Yılın son gecesi için İstanbul'da tüm raylı sistem hatlarında saat düzenlemesine gidildi. 31 Aralık gecesini 1 Ocak'a bağlayan gece seferler saat 02.00'ye kadar uzatıldı.
31 Aralık gecesini dışarıda geçirecek vatandaşlar için İstanbul'da tüm raylı sistem hatlarında düzenleme yapıldı.
Marmaray hattı seferleri de dahil tüm raylı sistem hatları 02.00'ye kadar uzatıldı. Teleferik hatlarının ise 22.00'de işletmeye kapatılacağı belirtildi.
kaynak:yenişafak
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