TOPU ELİYLE OYUNA SOKMAK İSTEYEN KALECİ, KENDİ KALESİNE GOL ATTI
Etiyopya Premier Ligi takımlarından Welwalo Adigrat takımı kalecisi, topu eliyle oyuna sokmak isterken kendi kalesine gol attı.
Etiyopya Premier Ligi takımlarından Welwalo Adigrat takımı kalecisi, Fasil Ketema maçında skandal bir hataya imza attı.
Rakip takımın atağında kurtarışı yaptıktan sonra eliyle topu oyuna sokmak isteyen kaleci, topu yanlışlıkla kalenin içine attı.
BOZUNTUYA VERMEDİ
Adigrat kalecisi durumu bozuntuya vermeden oyuna devam etmek istedi ancak hakem golü verdi ve maç 1-0 Ketema'nın galibiyetiyle sona erdi.
Kaynak: haberinburada
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