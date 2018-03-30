Tecavüzcü Diye Bağıran 14 Yaşındaki Çocuk, Genci Önce Kurşunladı Sonra Bıçakladı
Belediye Bahçesinde Silahlar Çekilmişti! Zabıtalar Gözaltında
Rusya'dan Misilleme Geldi! İngiltere'ye Diplomatlarını Çekmesi İçin Bir Ay Süre Verildi
Migros, Şırnak'ta İlk Mağazasını Açtı
Fuhuş Baskını! 2 Ayda 500 Erkekle Birlikte Oldular
Afrin'de Şehit Düştü, Tüm Şehir Cenaze Namazına Koştu
Elektiriğe Zam Geldi! 1 Nisan'dan İtibaren Geçerli Olacak
Bayburt'ta 8 Kişinin Can Verdiği Çukurun 2 Sorumlusuna Gözaltı!
Türkiye'nin Tepkisine Yol Açan Ziyaretin Fotoğrafı Ortaya Çıktı!
Savcı Kiraz'ı Şehit Eden Silahı Veren Avukat Tutuklandı
Topu Eliyle Oyuna Sokmak İsteyen Kaleci, Kendi Kalesine Gol Attı
Havalimanında Yaşayan Genç Basketbolcu İçin Tbf Harekete Geçti
Montunu Çıkarıp Yağmur Altında Islanan Yaşlı Kadına Verdi!
Genç Kız Bacağından Vurulup Öldürülmüştü! Tek Tutuklu Sanık Tahliye Edildi
Omzunda Kaçırdığı Kadına Tecavüz Etmişti! Aylar Sonra Yakalandı
Chp Milletvekilinden Skandal Video! Kılıçdaroğlu'nu Gandalf'a Çevirdi
Moody's'in Kredi Notunu Düşürdüğü Tesla, İflasın Eşiğine Geldi
Anadolu Farm Skandalında Yeni Detay! 10 Milyonu Dağın Başına Yatırmış
Münbiç'ten Skandal Kareler! Abd'lilerle Ypg'liler Keşif Yaptı
Bakan Sarıeroğlu: 4 C'den 4 B'ye Geçenlerin Maaşına Yüzde 10 Zam Yapılacak

Topu Eliyle Oyuna Sokmak İsteyen Kaleci, Kendi Kalesine Gol Attı

TOPU ELİYLE OYUNA SOKMAK İSTEYEN KALECİ, KENDİ KALESİNE GOL ATTI

Etiyopya Premier Ligi takımlarından Welwalo Adigrat takımı kalecisi, topu eliyle oyuna sokmak isterken kendi kalesine gol attı.

Tarih : 30 Mart 2018, 15:20
Puan Ver : Topu Eliyle Oyuna Sokmak İsteyen Kaleci, Kendi Kalesine Gol Attı(5/10)1

Etiyopya Premier Ligi takımlarından Welwalo Adigrat takımı kalecisi, Fasil Ketema maçında skandal bir hataya imza attı.

Rakip takımın atağında kurtarışı yaptıktan sonra eliyle topu oyuna sokmak isteyen kaleci, topu yanlışlıkla kalenin içine attı.

BOZUNTUYA VERMEDİ

Adigrat kalecisi durumu bozuntuya vermeden oyuna devam etmek istedi ancak hakem golü verdi ve maç 1-0 Ketema'nın galibiyetiyle sona erdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Topu  Eliyle  Oyuna  Sokmak  İsteyen  Kaleci  Kendi  Kalesine  Gol  Attı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER