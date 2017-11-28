TORBA TASARININ MECLİS MARATONU TAMAMLANIYOR!
Fahiş emlak vergisine neşter vuran, özel iletişim vergisinde indirim, MTV'ye düzenleme getiren, asgari ücretliyi rahatlatan torba tasarının Meclis maratonu tamamlanıyor.
Birçok düzenlemeyi barındıran torba tasarının Meclis maratonu bugün tamamlanıyor. Fahiş emlak vergisine neşter vuran, özel iletişim vergisinde indirim, MTV'de artış içeren, asgari ücretliyi rahatlatan torba tasarının tüm maddeleri kabul edildi. Bugün de geneli hakkında oylama yapılacak.
İşte yeni düzenlemelerden bazıları:
ASGARİ ÜCRET DÜŞMEYECEK
Tasarıyla, çalışanların ücretlerinin 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında bin 404 liranın altına düşmesi nedeniyle ücretlerinde meydana gelen azalışı telafi etmek amacıyla Gelir Vergisi Kanunu'na geçici madde ekleniyor.
EV SAHİBİNE İYİ HABER
Belediyelerin emlak vergisi değerlerinde yaptıkları aşırı artışlara karşı vatandaşı korumak üzere tavan uygulaması geliyor. 2017 yılında arsa veya arazi değeri neyse 2018 yılında bunun yüzde 50'sini geçemeyecek.
ALO UCUZLUYOR
Cep telefonu görüşmelerinden yüzde 25, sabit telefon görüşmelerinden yüzde 15 ve data ve internet hizmetlerinden yüzde 5 oranında alınan özel iletişim vergisi, yüzde 7.5 olarak tek oranda yeniden düzenleniyor.
GAZİYE MEMUR KADROSU
Terörle Mücadele Kanunu kapsamında istihdam hakkı bulunan hak sahipleri, yaş sınırı aranmaksızın bu haktan yararlanacak. Terörle mücadele sırasında yaralanan vazife malulleri ile 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin bastırılmasında yaralanan ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunları, hizmetli yerine memur kadrosuna atanabilecek.
ENGELLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ
Engelliler için ÖTV muafiyeti, motor hacmi 1600 santimetreküpü aşmayan ve vergisiz fiyatı 90 bin lirayı geçmeyen araçlar için uygulanacak. Bu düzenlemeyle, şu anda vergiyle birlikte fiyatı 170 bin liraya kadar; yılbaşından sonra uygulanacak yeniden değerleme ile 195 bin liraya kadar olan araçlar alınabilecek.
MTV SİL BAŞTAN
MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanacak. Tasarıyla otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulü değiştirilerek, mevcut vergilendirme ölçütlerine taşıt değeri de eklenecek.
LOJMANLAR SATILIYOR
Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç olmak üzere kamunun, kamu kurumlarının, KİT'lerin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan kamu konutları ihaleyle satılacak. Konutlarda oturanlar, ikamet ettikleri kamu konutunu öncelikli olarak satın alma hakkına sahip olacak.
Kaynak: haberinburada
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