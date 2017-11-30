Asgari ücretlilerle ilgili düzenleme torba tasarı ile Meclis'ten geçti. Buna göre, eylülden bu yana maaşı düşen asgari ücretlilerin maaşı, asgari geçim indiriminin artırılması ile telafi edilecek.

Torba tasarı olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla, çalışanların ücretlerinin 2017 yılı eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında bin 404 liranın (net asgari ücret) altına düşmesi nedeniyle ücretlerinde meydana gelen azalışı telafi etmek amacıyla Gelir Vergisi Kanunu'na geçici madde eklendi. Buna göre, gerek bekar ve çocuksuz asgari ücretliye, gerekse net ücreti bin 404 liranın altına düşecek ücretlilere, elde edecekleri net ücretleri bin 404 lirayı tamamlayacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanacak.

ASGARİ ÜCRET İÇİN KRİTİK TOPLANTI ARALIKTA BAŞLAYACAK

Asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplantısı Aralık ayının ilk haftasında başlayacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. Aralık ayının ilk haftasında yapılacak toplantılarda işçi ve işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak. Asgari ücret kararı 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Bakanlıktaki toplantının ardından Türk-İş ve TİSK'in ev sahipliğinde de toplantılar yapacak Komisyon, son toplantısını aralık ayı bitmeden Bakanlıkta yaparak 2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.

ASGARİ ÜCRET BİN 404 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Kapıcılarda ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Kaynak: haberinburada