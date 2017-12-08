TORBA YASA İLE İNTERNETE REKOR ZAM GELİYOR!
Yeni yürürlüğe giren torba yasa ile birlikte yılbaşından itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Özel İletişim Vergisi'yle birlikte internete de yüzde 50 zam geliyor.
Bugün yürürlüğe giren torba yasa kapsamında, yeni yıl vergileri yine belli oldu. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV), Özel İletişim Vergisi'ne, ev kiralarından internete kadar bir çok zam kapıda. En yüksek vergi zammı ise MTV ve Özel İletişim Vergisi yoluyla internet kullanımına geleceği bildirildi.
TORBA YASAYLA GELEN ZAMLAR
28 milyar liralık ek gelir büyüklüğüne sahip 124 maddelik yeni torba yasa ile birlikte yılda iki kez alınan Motorlu Taşıtlar Vergisi, araca göre yüzde 15 ila yüzde 50 zamlanıyor. Sarmalık tütüne gelen vergiler yüzde 100'e varan oranlarda zam alırken, ev kiralarıyla ilgili vergi indirimi de yüzde 25'den yüzde 15'e inerek, yeni yılda ev kiralarında da zamlar bekleniyor. Ayrıca alkolsüz içecekler ve meşrubatlara da yüzde 10 ÖTV zammı aynı torba yasa ile yolda.
Webtekno'nun haberine göre; düzenlemeyle GSM, ev telefonu ve internet üzerinden alınan Özel İletişim Vergisi yüzde 7.5'te eşitlendi. GSM ve ev telefonu vergileri düşürülürken internet üzerinden alınan vergiler yüzde 5'ten yüzde 50 artırılarak yüzde 7.5'e yükseltildi.
CEP TELEFONU FATURALARI YÜKSELECEK
Akıllı telefonların artmasıyla internet kullanımı yoğunlaştığı için cep telefonu faturaları yükselmeye başlayacak. Yani genel anlamda hem mobil hem de evden internete de oldukça yüksek vergi zamları kapıda.
Kaynak: haberinburada
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