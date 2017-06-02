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TORBACI ANA KRALİÇE TUTUKLANDI


TORBACI ANA KRALİÇE TUTUKLANDI
Tarih : 02 Haziran 2017, 10:07
Puan Ver : Torbacı Ana Kraliçe Tutuklandı(9/10)7


Polis ekipleri, 30 Mayıs'ta merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki Gülbahçesi, Dağlıoğlu, Belediye Evleri, Levent, Kazım Karabekir, Pınar, Gürselpaşa ve Dumlupınar mahallerinde 15 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemiş 3'ü kadın 15 kişiyi gözaltına almıştı.

Özel harekat ekiplerinin de destek verip kapıları kırarak girdiği evlerde yapılan aramada 13,7 kilogram esrar, bin 104 uyuşturucu hap ve 62,25 gram kokain ele geçirilmiş, 15 şüpheli yakalanmıştı.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılardan aralarında basın mensuplarını görünce kendisine "Ben ana kraliçeyim öyle yazın" diyen Meltem A. ile birlikte 11 kişi tutuklandı. 4 kişi ise serbest kaldı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Torbacı  Ana  Kraliçe  Tutuklandı    haber

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