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TÖREN SONRASI AKKUYU'DAN İLK KARELER! SELFİE ÇEKİNDİLER


Tören sonrası Akkuyu'dan ilk kareler! Selfie çekindiler
Tarih : 03 Nisan 2018, 22:00
Puan Ver : Tören Sonrası Akkuyu'dan İlk Kareler! Selfie Çekindiler(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) temel atma törenine video konferans yöntemiyle katıldı.

ERDOĞAN VE PUTİN TÖRENE VİDEO KONFERANSLA KATILDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Putin, video konferans yöntemiyle Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma Töreni'ne katıldı.

İki liderin konuşmalarının ardından Erdoğan, tören alanındaki Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'dan butona basmasını istedi. Elvan'ın butona basmasıyla Türkiye ve Rusya hükümetleri arasında 2010 yılında imzalanan anlaşma kapsamında hayata geçirilecek Mersin'deki Akkuyu NGS projesinin temeli atıldı.

SELFIE ÇEKİNDİLER

Tören sonrası Türk ve Rus görevliler inşaatın yükseleceği şantiye alanında bol bol fotoğraf çektirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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