TÖRENE SAATLER KALA ERDOĞAN'DAN AKKUYU TWEET'İ: ÖNEMLİ BİR ADIM!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yarın, Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Vladimir Putin ile birlikte Türkiye'nin ve Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olan 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu Nükleer Santrali'nin temellerini atacağız" dedi.
"20 MİLYAR DOLARLIK DEV YATIRIMIN TEMELİNİ ATACAĞIZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şahsi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Mersin'de yapılacak olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temellerinin yarın atılacağını belirten Erdoğan, '"#NükleerEnerjiGüçlüTürkiye" etiketiyle şu ifadeleri kullandı:
Yarın, Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Vladimir Putin ile birlikte Türkiye'nin ve Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olan 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu Nükleer Santrali'nin temellerini atacağız. #NükleerEnerjiGüçlüTürkiye
Kaynak: haberinburada
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