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Toronto'da minibüs önüne çıkan herkesi ezdi: 10 yaralı

TORONTO'DA MİNİBÜS ÖNÜNE ÇIKAN HERKESİ EZDİ: 10 YARALI

Kanada Toronto'da minibüs yayaların arasına daldı. 10 kişinin yaralandığı olay sonrası kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

Tarih : 23 Nisan 2018, 22:20
Puan Ver : Toronto'da Minibüs Önüne Çıkan Herkesi Ezdi: 10 Yaralı(10/10)6

Kanada'nın Toronto şehrinde bir minibüs yayaların arasına daldı. 10 kişinin yaralandığı olay sonrası kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRGÜ TANIKLARI, YOLUNA ÇIKAN HERKESİ EZDİĞİNİ SÖYLEDİ

Görgü tanıklarından bir kişi minibüsün yoluna çıkan herkesi ezdiğini söyledi. Toronto sağlık görevlileri, sivillerin bölgeden uzak durmaları uyarısında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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