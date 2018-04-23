TORONTO'DA MİNİBÜS ÖNÜNE ÇIKAN HERKESİ EZDİ: 10 YARALI
Kanada Toronto'da minibüs yayaların arasına daldı. 10 kişinin yaralandığı olay sonrası kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı.
Kanada'nın Toronto şehrinde bir minibüs yayaların arasına daldı. 10 kişinin yaralandığı olay sonrası kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı.
GÖRGÜ TANIKLARI, YOLUNA ÇIKAN HERKESİ EZDİĞİNİ SÖYLEDİ
Görgü tanıklarından bir kişi minibüsün yoluna çıkan herkesi ezdiğini söyledi. Toronto sağlık görevlileri, sivillerin bölgeden uzak durmaları uyarısında bulundu.
Kaynak: haberinburada
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