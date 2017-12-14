TORONTO'DAN TEKLİF ALAN ATİBA, BEŞİKTAŞ YÖNETİMİYLE GÖRÜŞTÜ
Kanada ekiplerinden Toronto'dan teklif alan Beşiktaşlı Atiba, yönetimle görüştü, "Eğer kulübün benimle sözleşme uzatma düşüncesi yoksa değerlendirmek istiyorum." dedi.
Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Atiba Hutchinson'a talip çıktı.
Siyah-beyazlı ekibe 2013-2014 sezonunun başında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan gelen 34 yaşındaki futbolcuya, ABD Major Ligi'nde mücadele eden Kanada kulübü Toronto FC talip oldu.
TORONTO'NUN TEKLİFİNİ DÜŞÜNECEK
Sezon sonunda Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona erecek başarılı orta saha oyuncusu, bu konuda siyah-beyazlı yöneticilerle bir görüşme yaptı. Sözleşmesinin uzatılmasını isteyen Atiba, kulübün böyle bir niyeti yoksa ara transfer döneminde Toronto FC'nin teklifini değerlendirmek istediğini söyledi.
ŞENOL GÜNEŞ'LE GÖRÜŞTÜLER
Atiba'dan memnun olduklarını dile getiren Beşiktaşlı yöneticiler, "Senin çok fazla hizmetin oldu. Performansından memnunuz. Genç oyunculara da örnek oluyorsun. Son kararı teknik direktör Şenol Güneş verecek" dediler.
Beşiktaş yönetimi, 34 yaşındaki oyuncunun durumunu teknik direktör Şenol Güneş ile görüştü.
Oyuncunun sezon sonu sözleşmesinin biteceğini ve uzatma talebinde bulunduğunu söyleyen yöneticiler, "Ülkesinin takımlarından teklifler var. Kendisi de önünü görmek istiyor. Siz uzatalım derseniz sözleşmesini uzatacağız. Aksi takdirde ara transfer döneminde ayrılmak istediğini söyledi" dediler.
"DAHA GENÇ FUTBOLCU BULURSAK ALALIM, YOKSA KALSIN"
Atiba'nın çok kıymetli bir futbolcu olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Takım için çok faydalı bir oyuncu. Evet yaşı ilerledi. Önümüzdeki sezon nasıl bir performans ortaya koyacağını bilemeyiz. Ben memnunum ama yerine daha genç ve daha iyi bir futbolcu bulabileceksek, ayrılmasına izin verebiliriz. Aksi takdirde ara transferde Atiba'nın gitmesine izin vermem" dedi.
Kanadalı oyuncunun durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Yasağını Çiğnediler! Abd'de Transseksüeller Orduya Katılacak
- İşte Skandalın Fotoğrafı! Irak Ordusu, Ypg İle Sınır İçin Anlaştı
- Annesi El Sallayıp Uğurladı, Bakıcı Kadın Akıl Almaz Şiddete Asansörde Başladı
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar