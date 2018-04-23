Süper Lig'in 30. haftasında evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta maç esnasında Tosic ile Şenol Güneş'in anlaşmazlığı kameralara yansımıştı.

Sırp yıldız Tosic, maç sonrası tecrübeli teknik adam ile yaşadığı diyaloğa dair sosyal medyadan yanıt verdi.

"PROBLEM YOK"

Tosic'in açıklaması şu şekilde:

"Maç esnasında hocamla benim aramda bir tartışma yaşanmamıştır. Biraz gergin ve sinirliydim, sarı kart sınırındaydım. Hocam da iyi olup olmadığımı ve yerime başkasının girmesini isteyip istemediğimi sordu. Ben de iyiyim, her şeyin yolunda olduğunu söyledim ve parmakla değişikliğe ihtiyaç olmadığına işaret ettim. Her şey yolunda"

Kaynak: haberinburada