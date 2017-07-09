Sahneye Sarhoş Çıkan Evli Model, İngiltere'yi Karıştırdı
127 Yaşında Rekor Kırdı
Sancaktepe'de Polis İle Çatışan Çetenin Görüntüleri Ortaya Çıktı
Beşiktaş Yönetimi, Geçtiğimiz Yıl 5 Milyon Tl Zarar Eden Bjk Tv'yi Kapatıyor
Almanya Çekiliyor İddiası Sonrası İncirlik'te Hareketli Dakikalar!
Kediciklerle İlgili Çok Merak Edilen Soruyu Yanıtladı
Fahriye, Çiçeği Burnunda Eşine Aşkını Haykırdı
Tsk, 24 Bin Sözleşmeli Erbaş Alacak
Şarkıcı Emre Aydın, Sneijder Hamlesi Nedeniyle G.Saray Yönetimine Çattı
Denize Dökülen Suntaların Kaynağı Belli Oldu
7 Yaşındaki Çocuk, Tatil İçin Geldiği Memleketinden Tabutla Uğurlandı
Adalet Mitingi'ne Girişler Başladı!
Tosic'in Eşi Jelena, Paylaşımlarıyla Sosyal Medyayı Kasıp Kavurdu
İvana Sert, Silikonları Yüzünden Enfeksiyon Tedavisi Görüyor
Türk Parasının Kıymeti̇ni̇ Koruma Hakkında Kanun Değişiyor
Valinin Makam Otomobili, Şehit Oğlunun Sünnet Aracı Oldu
Ünlü Sunucunun Kızı, Bodrum'u Sallıyor
Bir Kent Kokudan Dışarı Çıkamıyor! Adımını Atan Burnunu Tıkıyor
Gülşen, Ailesiyle Birlikte Ölümden Döndü: Oğluma Sarılıp Dua Ettim
Son Dakika! Suriye'deki Ateşkes Anlaşması Yürürlüğe Girdi

Tosic'in Eşi Jelena, Paylaşımlarıyla Sosyal Medyayı Kasıp Kavurdu

TOSİC'İN EŞİ JELENA, PAYLAŞIMLARIYLA SOSYAL MEDYAYI KASIP KAVURDU

Eşi Tosic ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'da tatil yapan Beşiktaşlı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, yaptığı cesur paylaşımlarla sosyal medyada büyük ses getirdi.

Tarih : 09 Temmuz 2017, 15:40
Puan Ver : Tosic'in Eşi Jelena, Paylaşımlarıyla Sosyal Medyayı Kasıp Kavurdu(9/10)5

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Beşiktaşlı Dusko Tosic'in eşi, Beşiktaşlıların yengesi Jelena Karleusa tatil sezonunu açtı.

SINIRLARI ZORLAYAN PAYLAŞIMLAR

Eşi Tosic ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'da bulunan Jelena, tatil keyfini ailesiyle birlikte sürdürürken yaptığı paylaşımlarla da sınırları zorladı.

SOSYAL MEDYAYI KASIP KAVURDU

Yengenin twitter üzerinden yaptığı üst üste paylaşımlar, yüzlerce etkileşim aldı.

İşte Jelena'nın paylaşımları;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tosic  İn  Eşi  Jelena  Paylaşımlarıyla  Sosyal  Medyayı  Kasıp  Kavurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER