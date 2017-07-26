TOST MAKİNESİ BOZULUNCA SERVET KAZANDI! GÜNDE 500 TANE SATIYOR
Ankara'da 46 yıl önce tost yapıp satan Nedim Şimşekyılmaz, tost makinesi bozulunca ütüyle tost yapmaya başladı. 3 kuşaktır ütü tostu yapan aile markalaşarak tostun patentini aldı.
Ankara'da henüz 23 yaşındayken, 1971 yılında makineyle tost yapıp satan Nedim Şimşekyılmaz, tost makinesinin bozulması nedeniyle eski tip ütülerle tost yapmaya başladı. İşlerini büyüttükten sonra memleketi Adana'ya gelen Şimşekyılmaz, oğlu Cüneyt Şimşekyılmaz ve diğer aile üyeleriyle birlikte açtığı Gökhan Büfe isimli dükkanda müşterilerine hizmet vermeye devam etti. Kentin Seyhan ilçesi Akkapı ve Karasoku mahallelerinde işletmeleri bulunan aile daha sonra 'ütü tostu' markasının ve tarifinin patentini aldı.
"BU TOSTU DÜNYAYA DUYURMAK İSTİYORUZ"
Ütü tostunun üçüncü kuşak temsilcisi torun Serhan Şimşekyılmaz (24), kendilerini taklit eden merdiven altı satıcılara karşı hukuki mücadele başlattıklarını belirterek, "Bu tostu dünyaya ve Türkiye'ye duyurmayı istiyoruz. Gerçekten tadılacak bir lezzet. Aldığımız patent sayesinde tostun içindeki sucuğu, yumurtayı, kaşarı, domatesi, sosu aynı şekilde kullanamazlar. Bu patent, markadan ütüsüne, ocağına kadar her şeyi kapsıyor. 2-3 işletme kapattırdık, mücadelemiz devam ediyor" dedi.
"GÜNDE 500 TANE SATIYORUZ"
Nedim Şimşekyılmaz ise yarım ekmeği 6 liradan günde ortalama 500 tane tost sattıklarını belirterek, yanında verdikleri meyve suyu, limonata, turşu, biber gibi organik ürünleri kendilerinin hazırladığını kaydetti.
Vatandaşlar, makine tostunun incecik olduğunu ancak ütü tostunun içerisindeki malzemelerle birlikte tüketimi oldukça lezzetli bir ürün olduğunu kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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