TOSUN PAŞA'DAN İNGİLTERE'Yİ SALLAYAN GOL! SİFTAH YAPTI
Devre arasında Beşiktaş'tan 22 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Everton'a transfer olan Cenk Tosun, ilk 11'deki yerine geri döndü.
SAM ALLARDYCE, CENK TOSUN'A İLERİ UÇTA GÖREV ERDİ
Premier Lig'de Burnley ile karşılaşacak olan Everton'da Menajer Sam Allardyce, Cenk Tosun'u ileri uçta görevlendirdi.
Cenk Tosun, bugün Everton'ın en uçtaki gol silahı olarak sahaya çıktı. Cenk Tosun mücadelenin 20. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Sağ kanattan yapılan ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Cenk Tosun, Premier Lig'deki ilk golünü atmış oldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
- Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
- Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
- İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
- Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar