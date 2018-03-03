Devre arasında Beşiktaş'tan 22 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Everton'a transfer olan Cenk Tosun, ilk 11'deki yerine geri döndü.

SAM ALLARDYCE, CENK TOSUN'A İLERİ UÇTA GÖREV ERDİ

Premier Lig'de Burnley ile karşılaşacak olan Everton'da Menajer Sam Allardyce, Cenk Tosun'u ileri uçta görevlendirdi.

Cenk Tosun, bugün Everton'ın en uçtaki gol silahı olarak sahaya çıktı. Cenk Tosun mücadelenin 20. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Sağ kanattan yapılan ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Cenk Tosun, Premier Lig'deki ilk golünü atmış oldu.

Kaynak: haberinburada