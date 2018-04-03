TOSUN, ROKET VE AĞIR SİLAHLAR İÇİN MARKA BAŞVURUSU YAPMIŞ
Binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırdıktan sonra Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın ağır silah, havan ve roketler için de marka başvurusu yaptığı ortaya çıktı.
Aydın'ın Türkiye Patent Enstitüsü'ne (TPE) 6 farklı logo ve toplamda 747 ürün için marka tescili başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Buna göre, Çiftlik Bank adına 2016 sonlarında hayvansal ve gıda ürünleri üzerine izin alındı. Daha sonraki başvurularda ateşli, havalı, yaylı silahlar ağır silahlar, havanlar, roketler, havai fişekler için marka tescili istendi.
EPİLASYON İŞİNE DE GİRECEKMİŞ
Şirket geçtiğimiz yıl sonunda yaptığı başvuruda faaliyet alanını genişletmek isterken aynı adı kullanan bir şirketin faaliyet alanına girdiği için şirketin marka iptali itirazı oldu. Çiftlik Bank ismiyle yapılan son başvuruda deterjan, sabun, elektrikli motorlar, tıraş ve epilasyon ürünleri, cinsel amaçlı ürünler, sinek raketleri, maden suyu, biralar, kömür, odun, vinçler, asansörler, pedikür aletleri, klozet, emzik ile oyuncak gibi birçok ürünün üretimi için de markasını tescil ettirmek istediği görüldü. TPE diğer marka sahibinin kendilerine yaptığı itiraz sonrasında talebi değerlendirmeye alarak marka başvurusu yapan Çiftlik Bank'a bu itirazı bildirdiği sistemde yer aldı. (Türkiye)
Kaynak: haberinburada
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