TOSUN'A BİR ŞOK DAHA! 34 ARACINA EL KONULDU
Savcılık, binlerce kişiyi dolandırıp Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın, Bursa'da işyeri olarak kullandığı binanın önündeki 34 aracına el koydu.
Binlerce kişiyi dolandırıp Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Bursa'da işyeri olarak kullandığı binanın önündeki 34 aracına Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında el konuldu. Bursa Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından gözetim altında tutulan araçların, soruşturmayı yürüten İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edileceği öğrenildi.
34 ARACA EL KONULDU
Türkiye'de 77 bin kişiyi 511 milyon lira dolandırıp ortadan kaybolan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın şirketine ait olduğu belirlenen araçlara Bursa Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda el konuldu. Bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Toptancılar Çarşısı'nda şirketin işyeri olarak kullandığı öğrenilen binanın önünde bulunan çoğunluğu 34 ve 17 plakalı toplam 34 araca soruşturma kapsamında el konuldu.
ARACIN İÇİNDE ÇİFTLİK BANK EVRAKLARI BULUNDU
Bir aracın içerisinde Çiftlik Bank'a ait irsaliye makbuzları bulunurken, kapısına kilit vurulan işyerinin içerisinde ise Çiftlik Bank'a ait malzemeler olduğu görüldü. Bursa Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri gözetimi altında tutulan araçlar, Çiftlik Bank ile ilgili soruşturma başlatan İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Rusya, Suriye'deki Bilançosunu Açıkladı: 120 Askeri Personel Öldü
- Hainler Afrin'in 290 Kilometre Ötesinden Saldırdı, Karşılık Verildi: 18 Terörist Öldürüldü
- Anne Ve 6 Aylık Bebeğinin Cenazesi Aynı Tabuta Konuldu
- Gözler 3. Havalimanında! Yolcu Sayısı Şimdiden 2,8 Milyon Arttı
- Kore Yarımadası'nda Tansiyon Düşüyor: Umut Verici Haberler Geliyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yolsuzluk Operasyonunda Gözaltına Alınan Suudi Prens İtiraf Etti: Para Karşılığı Serbest Kaldım
- Türkiye'yi Hedef Gösteren Bae'li Bakan'a Ankara'dan Tokat Gibi Yanıt!
- Abd'de Sahile Vurdu, Ne Olduğu Çözülemiyor!
- Genç Kıza Cin Çıkartma Ayini Gerçekleştirdi, Görenlerin Nefesi Kesildi
- Abd'den İlişkileri Gerecek Münbiç Açıklaması: Askerlerimizi Çekmiyoruz
Bu Haberle İlgili Yorumlar