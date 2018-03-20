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Tosun'a bir şok daha! 34 aracına el konuldu

TOSUN'A BİR ŞOK DAHA! 34 ARACINA EL KONULDU

Savcılık, binlerce kişiyi dolandırıp Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın, Bursa'da işyeri olarak kullandığı binanın önündeki 34 aracına el koydu.

Tarih : 20 Mart 2018, 11:10
Puan Ver : Tosun'a Bir Şok Daha! 34 Aracına El Konuldu(8/10)4

Binlerce kişiyi dolandırıp Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Bursa'da işyeri olarak kullandığı binanın önündeki 34 aracına Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında el konuldu. Bursa Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından gözetim altında tutulan araçların, soruşturmayı yürüten İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edileceği öğrenildi.

34 ARACA EL KONULDU

Türkiye'de 77 bin kişiyi 511 milyon lira dolandırıp ortadan kaybolan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın şirketine ait olduğu belirlenen araçlara Bursa Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda el konuldu. Bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Toptancılar Çarşısı'nda şirketin işyeri olarak kullandığı öğrenilen binanın önünde bulunan çoğunluğu 34 ve 17 plakalı toplam 34 araca soruşturma kapsamında el konuldu.

ARACIN İÇİNDE ÇİFTLİK BANK EVRAKLARI BULUNDU

Bir aracın içerisinde Çiftlik Bank'a ait irsaliye makbuzları bulunurken, kapısına kilit vurulan işyerinin içerisinde ise Çiftlik Bank'a ait malzemeler olduğu görüldü. Bursa Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri gözetimi altında tutulan araçlar, Çiftlik Bank ile ilgili soruşturma başlatan İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edileceği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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