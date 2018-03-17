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'Tosuncuk' Uruguay'dan seslendi: Ödemeleri Bitcoin'le yapacağım

'TOSUNCUK' URUGUAY'DAN SESLENDİ: ÖDEMELERİ BİTCOİN'LE YAPACAĞIM

511 milyonla Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'sunun mağdurlara gönderdiği sesli mesajda, Bitcoin'le ödeme yapma sözü verdi.

Tarih : 17 Mart 2018, 00:50
Puan Ver : 'tosuncuk' Uruguay'dan Seslendi: Ödemeleri Bitcoin'le Yapacağım(7/10)3

Binlerce kişiyi 511 milyon TL dolandırıp Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'sunun mağdurlara "Geçmiş olsun" dediği ses kaydında "Bitcoin ile ödeme yapacağını da" söyledi.

"BİTCOİN İLE ÖDEME YAPACAĞIM"

Çiftlik Bank'ın kaçak CEO'su, "Tüm malvarlıklarına el koyulduğunu, bunların satılarak mağdurlara ödeme yapılacağını, kalan kişilere de bitcoin ile ödeme yapacağını" söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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