Çiftlik Bank olayı kapsamında binlerce kişinin milyonlarca lira dolandırılmasına ilişkin soruşturma devam ederken her gün yeni bir detay ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturmanın odağındaki Mehmet Aydın'ın uluslararası bağlantıları ise soruşturmanın kilit noktalarından birini oluşturuyor.

ARJANTİNLİ FREDERİCO

Frederico Bottini... Arjantin vatandaşı olan Bottini, Mehmet Aydın'ın Arjantin ve Uruguay'daki 'eli-kolu' konumunda. Bottini, hem tercümanlık yapıyor hem de bürokratik işlemleri takip ediyordu. Banka para işlemleri dahil birçok önemli işi Mehmet Aydın adına yürüten Bottini, Aydın'ın Uruguay'daki Türk bağlantısı olan Osman Naim Kaya tarafından ayarlanmış. Mehmet Aydın'ın ekibiyle birlikte 5.5 ay boyunca Arjantin ve Uruguay'da olduğu dönemde 3 bin dolar (12 bin lira) maaşla ekibe dahil olan Bottini daha sonra da Mehmet Aydın için çalışmaya devam etmiş.

BUENOS AİRES'TEKİ KİRALIK EV

Bottini, Mehmet Aydın'ın Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in en lüks bölgelerinden Puerto Madero'daki evini de kiralamasına da yardım eden kişi... Bottini'yi Mehmet Aydın ile buluşturan Osman Naim Kaya ise geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı. Kaynak: Milliyet

Kaynak: haberinburada