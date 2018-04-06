Tecavüzcüleri Çırılçıplak Sokakta Gezdirip Dövdüler
Altının Yükselişi Devam Ediyor
Üniversite Vahşetinin Ardından Acı Bekleyiş!
Cayır Cayır Yanmıştı! Küle Dönen Hastane Havadan Görüntülendi
Kahraman Pilotlar Irak'ı Pkk'ya Dar Etti: 2 Günde 59 Ölü
İranlı Uyuşturucu Baronu Naci Şerifi Zindaşti İle 9 Adamı İstanbul'da Yakalandı
18 İlde Hakim Ve Savcı Adaylarına Fetö Operasyonu: 13'ü Avukat 38 Kişi İçin Gözaltı Kararı
Rihanna, Girdiği Top Havuzunda Kendinden Geçti
Bismil'de Taşeron Sınavında Garip Marilyn Monroe Sorusu
Tosun'un Arjantinli Karakutusu Ortaya Çıktı
Rusya Suriyeli Kürtleri Uyardı: Abd'ye Güveniyorsanız Çok Büyük Hata Yapıyorsunuz
16 Yaşındaki Genç, Tartıştığı 2 Kişiyi Bıçakladı
Çiftlik Bank'ın Reklam Yüzü Konuştu: Özür Dilerim
Ölümcül Hastalığını Köpeği Fark Etti! Burnu Alınınca Hayata Tutundu
Uçağı Kaçıran Rus Yolcu, Kapıyı Kırıp Aprona Girdi
Üniversite Katliamının Detayları Ortaya Çıkıyor: 2 Şarjör Kullanıp 23 El Ateş Etmiş
Yarı Çıplak Havaalanına Daldı, Ortalığı Birbirine Kattı
Uber'in Çaresiz Bıraktığı Taksiciler İntihar Etmeye Başladı
Fenerbahçe Doğuş'un Euroleague'deki Rakibi Belli Oldu
Leipzig'e Tek Gol Yetti

Tosun'un Arjantinli Karakutusu Ortaya Çıktı

TOSUN'UN ARJANTİNLİ KARAKUTUSU ORTAYA ÇIKTI

Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Mehmet Aydın, Arjantin ve Uruguay'daki bağlantılarını Arjantin vatandaşı olan Bottini üzerinden kurmuş.

Tarih : 06 Nisan 2018, 10:00
Puan Ver : Tosun'un Arjantinli Karakutusu Ortaya Çıktı(10/10)6

Çiftlik Bank olayı kapsamında binlerce kişinin milyonlarca lira dolandırılmasına ilişkin soruşturma devam ederken her gün yeni bir detay ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturmanın odağındaki Mehmet Aydın'ın uluslararası bağlantıları ise soruşturmanın kilit noktalarından birini oluşturuyor.

ARJANTİNLİ FREDERİCO

Frederico Bottini... Arjantin vatandaşı olan Bottini, Mehmet Aydın'ın Arjantin ve Uruguay'daki 'eli-kolu' konumunda. Bottini, hem tercümanlık yapıyor hem de bürokratik işlemleri takip ediyordu. Banka para işlemleri dahil birçok önemli işi Mehmet Aydın adına yürüten Bottini, Aydın'ın Uruguay'daki Türk bağlantısı olan Osman Naim Kaya tarafından ayarlanmış. Mehmet Aydın'ın ekibiyle birlikte 5.5 ay boyunca Arjantin ve Uruguay'da olduğu dönemde 3 bin dolar (12 bin lira) maaşla ekibe dahil olan Bottini daha sonra da Mehmet Aydın için çalışmaya devam etmiş.

BUENOS AİRES'TEKİ KİRALIK EV

Bottini, Mehmet Aydın'ın Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in en lüks bölgelerinden Puerto Madero'daki evini de kiralamasına da yardım eden kişi... Bottini'yi Mehmet Aydın ile buluşturan Osman Naim Kaya ise geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı. Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tosun  Un  Arjantinli  Karakutusu  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER