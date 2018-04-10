TOSUN'UN ATTIĞI KAZIK FİLM OLUYOR! SENARYOYU YAZAN İSİM TANIDIK
Gani Müjde son yılların en çok konuşulan dolandırıcılık olayı Çiftlik Bank'ı film yapıyor.
Gani Müjde, son yılların en büyük dolandırıcılık olaylarından biri olan ve haftalardır gündemden düşmeyen Çiftlik Bank skandalını beyazperdeye aktarmak için hazırlık yapıyor.
FİLMİN ADI "ALDATILDIK"
Senaryosunu tamamladığı filme Gani Müjde "Aldatıldık" ismini verdi. Filmin Çiftlik Bank'ın Tosun lakaplı CEO'su Mehmet Aydın'ı canlandıracak oyuncu başta olmak üzere castı için görüşmelere başlayan Müjde'nin yapımcılığını ise Avşar Film'in patronu Şükrü Avşar üstlenecek.
LOGOSU DA HAZIR
Logosunu da hazırlattığı film için Gani Müjde twitter hesabından "Aldatıldık filmimiz önümüzdeki sezon sinemalarda olacak. Tanıdık bir konuyu ele alıyoruz" açıklamasını yaptı.
Kaynak: haberinburada
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