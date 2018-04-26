Yıllar Önce Oje Sürüyordu, Şimdi Tüm Türkiye Tanıyor
Olaylı Derbiyle İlgili Yeni Gelişme: 25 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
İstanbullular Bugüne Dikkat! Haftanın Sıcaklık Rekoru Kırılacak
Tosun'un Brezilyalı Aşkı Caroline Ortaya Çıktı
İsrail Savunma Bakanı, Salah'a Övgü Yağdırdı
Galatasaraylı Taraftar, Ribery'ye Eski Fotoğrafını Gösterdi
Siber Polis Devreye Girdi, Kumpas Bilmecesi Çözülüyor
Baba Cinayetinde Korkunç Detay: Yanışını 25 Dakika Boyunca İzlemişler!
3 İl Bunu Tartışıyor! Atatürk'ün İlk Hedefiniz Akdeniz, İleri Emrini Verdiği Yer Neresi?
Murat Boz'a Ağır Darbe! Hayatlarından Sildiler
Erdoğan'ın 'garip Senaryo' Dediği İhtimal: 101. Madde
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti
Diva, 11 Yıl Sonra Eski Eşine Notunu Verdi!
Chp Gül Kararını Netleştirdi: Bizim Değil Saadet'in Adayı Olabilir
Kim'in Nükleer Test Alanı Çöktü! Çevresel Facia Kapıda
Ygp'nin Kontrolündeki Bölgede Art Arda Patlama! Türkiye'den Duyuldu
Cumhuriyet Davasında 15 Kişiye Hapis Verildi, Can Dündar'ın Dosyası Ayrıldı
Denizaltıda Gazeteciyi Tecavüz Edip Öldüren Kaşife Ömür Boyu Hapis Cezası Verildi
Real Madrid Final Kapısını Araladı
Bodrum Masalı'nın Alara'sı 'oh!' Çekip Çırılçıplak Çimlere Uzandı!

Tosun'un Brezilyalı Aşkı Caroline Ortaya Çıktı

TOSUN'UN BREZİLYALI AŞKI CAROLİNE ORTAYA ÇIKTI

Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın eşiyle boşanma aşamasına gelmesine neden olan Brezilyalı sevgilisi ortaya çıktı. Tosun'un Caroline'le hala birlikte olduğu konuşuluyor.

Tarih : 26 Nisan 2018, 09:50
Puan Ver : Tosun'un Brezilyalı Aşkı Caroline Ortaya Çıktı(8/10)4

On binlerce kişinin yüzlerce milyon lirasının dolandırılmasına ilişkin Çiftlik Bank soruşturması devam ederken, soruşturmanın bir numaralı zanlısı Mehmet Aydın'ın yurt dışındaki yaşantısıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

BREZİLYALI SEVGİLİSİ CAROLİNE YÜZÜNDEN EŞİYLE ARASI BOZULDU

Aydın'ın eşi Sıla Aydın ile boşanma aşamasına gelmesine sebep olan Brezilyalı sevgilisinin fotoğrafına ulaştı. Mehmet Aydın'ın en yakınındaki isimlerden birinin iddiasına göre Sıla Aydın ve Mehmet Aydın; Brezilyalı Caroline Elizabeth yüzünden boşanma noktasına geldi. Aynı kaynağın iddiasına göre Caroline, halen Mehmet Aydın ile birlikte.

GECE KULÜBÜNDE TANIŞTILAR

Mehmet Aydın bir gece kulübünde tanıştığı Caroline Elizabeth ile çeviri programı vasıtasıyla yazışmaya etti. Bir süre sonra da bu yazışmalar ilişkiye dönüştü. Birlikte tatile de gittiler. Caroline, bir süre sonra Aydın'ın Brezilya'daki bağlantılarından biri haline geldi. Aydın'ın ekibiyle de tanışan Caroline, Mehmet Aydın Brezilya'ya gelmeden önce onun istediği ayarlamaları da yapıyor, çeşitli siparişlerini temin ediyordu.

"KADIN DEDİĞİN BÖYLE OLUR"

Aydın'ın yakın arkadaşının iddiasına göre Caroline ile ilişkisi ilerleyen Aydın, 'Kadın dediğin böyle olur' diyerek yaptığı yazışmalardan birinin ekran görüntüsünü de kendisine gönderdi. Mehmet Aydın'ın eşi bu yazışmaları görünce araları bozuldu ve boşanma aşamasına geldiler.

NEREDE OLDUĞU HENÜZ BİLİNMİYOR

Aydın halen Kırmızı Bülten ile dünyanın dört bir tarafında aranıyor. Dubai'den oturum izni alan ve Uruguay vatandaşı olan Aydın'ın nerede olduğu henüz bilinmiyor. Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tosun  Un  Brezilyalı  Aşkı  Caroline  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER