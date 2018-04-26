Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın eşiyle boşanma aşamasına gelmesine neden olan Brezilyalı sevgilisi ortaya çıktı. Tosun'un Caroline'le hala birlikte olduğu konuşuluyor.

On binlerce kişinin yüzlerce milyon lirasının dolandırılmasına ilişkin Çiftlik Bank soruşturması devam ederken, soruşturmanın bir numaralı zanlısı Mehmet Aydın'ın yurt dışındaki yaşantısıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

BREZİLYALI SEVGİLİSİ CAROLİNE YÜZÜNDEN EŞİYLE ARASI BOZULDU

Aydın'ın eşi Sıla Aydın ile boşanma aşamasına gelmesine sebep olan Brezilyalı sevgilisinin fotoğrafına ulaştı. Mehmet Aydın'ın en yakınındaki isimlerden birinin iddiasına göre Sıla Aydın ve Mehmet Aydın; Brezilyalı Caroline Elizabeth yüzünden boşanma noktasına geldi. Aynı kaynağın iddiasına göre Caroline, halen Mehmet Aydın ile birlikte.

GECE KULÜBÜNDE TANIŞTILAR

Mehmet Aydın bir gece kulübünde tanıştığı Caroline Elizabeth ile çeviri programı vasıtasıyla yazışmaya etti. Bir süre sonra da bu yazışmalar ilişkiye dönüştü. Birlikte tatile de gittiler. Caroline, bir süre sonra Aydın'ın Brezilya'daki bağlantılarından biri haline geldi. Aydın'ın ekibiyle de tanışan Caroline, Mehmet Aydın Brezilya'ya gelmeden önce onun istediği ayarlamaları da yapıyor, çeşitli siparişlerini temin ediyordu.

"KADIN DEDİĞİN BÖYLE OLUR"

Aydın'ın yakın arkadaşının iddiasına göre Caroline ile ilişkisi ilerleyen Aydın, 'Kadın dediğin böyle olur' diyerek yaptığı yazışmalardan birinin ekran görüntüsünü de kendisine gönderdi. Mehmet Aydın'ın eşi bu yazışmaları görünce araları bozuldu ve boşanma aşamasına geldiler.

NEREDE OLDUĞU HENÜZ BİLİNMİYOR

Aydın halen Kırmızı Bülten ile dünyanın dört bir tarafında aranıyor. Dubai'den oturum izni alan ve Uruguay vatandaşı olan Aydın'ın nerede olduğu henüz bilinmiyor. Kaynak: Milliyet

Kaynak: haberinburada