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Tosun'un melekleri ortaya çıktı! İşte ultra lüks tatilin detayları

TOSUN'UN MELEKLERİ ORTAYA ÇIKTI! İŞTE ULTRA LÜKS TATİLİN DETAYLARI

Çiftlik Bank'ın kaçak CEO'su Mehmet Aydın'ın binlerce vatandaşı dolandırarak kazandığı paralarla sürdüğü ultra lüks hayatın yeni detayları ortaya çıktı.

Tarih : 27 Nisan 2018, 11:10
Puan Ver : Tosun'un Melekleri Ortaya Çıktı! İşte Ultra Lüks Tatilin Detayları(7/10)3

Mehmet Aydın'ın geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda Bahamalar'da yaptığı tatilin fotoğraflarına ve detaylarına ulaşıldı. Aydın, Bahamalar'daki en güzel adalardan biri olan Nassau'da Atlantis otelde kalmış. Kumar oynamak için sık sık casinoya giden Aydın, ekibindekilerden birinin iddiasına göre 15 günde 100 bin dolar harcadı.

HER ŞEY 2 SENE ÖNCE BAŞLADI

Çiftlik Bank organizasyonu 31 Temmuz 2016'dan itibaren katılımcılardan para toplamaya başladı. İlk yatan para 4 bin liraydı. Devam eden süreçte katılımcı sayısı ve yatırılan para miktarı giderek artmaya başladı. 2 Eylül 2016'de kurulan şirket ile birlikte sistem kurumsal bir hale dönüştürüldü. Kısa sürede milyonlarca lira toplandı. Kıbrıs'ta da ayrı bir şirket kuruldu. Paraların bir kısmı düzenli olarak oraya aktarıldı.

KURBAN BAYRAMINDA BAHAMALAR'DA LÜKS TATİL

Bu süreçte Mehmet Aydın ve ekibi açısından her şey yolunda gidiyordu. Aydın, Dubai ve Uruguay'da kurduğu bağlantılarla buralarda da faaliyet yürütmeye başlamıştı. Ekibiyle sık sık buluşan ve toplantılar yapan Aydın, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda 15 günlük bir tatil için aralarında ağabeyi Fatih Aydın'ın da bulunduğu 6 kişilik ekibi Bahamalar'daki Nassau Adası'nda topladı. Buradaki en lüks otellerden biri olan Atlantis Hotel'de kalan ekip 15 gün boyunca tatilin tadını çıkardı.

2 KOLOMBİYALI MANKEN DE TATİL BOYUNCA EŞLİK ETTİ

Tatildekilerden birinin iddiasına göre tatil planlanırken Mehmet Aydın, adaya gittiğinde casino için hazır olsun diye tur firmasına 100 bin dolar havale yaptırdı. Ama tur firması parayı casinoya göndermek için bir muhatap bulamayınca para havale edilemedi. İki gün boyunca yanlarındaki nakitlerle casinoya gittiler. Tur firması da parayı kendilerine havale etti. Bu para farklı hesaplara bölüştürüldü ve bankamatiklerden parça parça çekilerek zaten çok pahalı olan adadaki tatil boyunca harcandı. Kaynağın iddiasına göre Mehmet Aydın ruletten başka bir oyun da oynamazdı. Casinonun, 'özel müşteri' kategorisine aldığı Mehmet Aydın'a casino ile bağlantılı Kolombiyalı iki manken de tatili boyunca eşlik etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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