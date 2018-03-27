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Tosun'un Sağ Kolu Prim Sistemini Anlattı: İki Çiftlikten 700 Bin Aldım
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Tosun'un sağ kolu prim sistemini anlattı: İki çiftlikten 700 bin aldım

TOSUN'UN SAĞ KOLU PRİM SİSTEMİNİ ANLATTI: İKİ ÇİFTLİKTEN 700 BİN ALDIM

Çiftlik Bank soruşturmasında tutuklanan şirketin genel müdürü Savaş Yıkılmaz ifadesinde, "Yönetim kurulu üyesi olarak Çiftlik Bank adına satın aldığım iki tesisin karşılığında şirketten 700 bin lira prim aldım" dedi.

Tarih : 27 Mart 2018, 15:20
Puan Ver : Tosun'un Sağ Kolu Prim Sistemini Anlattı: İki Çiftlikten 700 Bin Aldım(10/10)6

Sakarya merkezli Çiftlik Bank soruşturması kapsamında tutuklanan şirketin yönetim kurulu üyesi Savaş Yıkılmaz'ın ifadesinde dikkat çeken detaylar yer alıyor. Şüpheli Savaş Yıkılmaz, "Yönetim kurulu üyesi olarak 'Çiftlik Bank' adına Tekirdağ Saray'da bulunan çiftliği 6 milyon 500 bin, Sakarya Taraklı'da bulunan tesisi 2 milyon 900 bin liraya satın aldım. Satın aldığım çiftliklerin anlaşmasını yapıp firari Mehmet Aydın'a bildiriyordum. Satın aldığım bu tesislerin karşılığında 'Çiftlik Bank' şirketinden 700 bin lira prim aldım" dedi.

"TOPLAMDA 500 BİN LİRAYA KADAR YATIRDIM"

Annesinin bileziklerini bozdurarak 15 bin, daha sonra babasının aracını satarak 70 bin lira yatırdığını belirten Yıkılmaz, "Daha sonra parça parça para yatırdım, toplamda 500 bin liraya kadar para yatırdım. Bu oyundan para kazanınca Bakırköy'de Çiftlik Bank isim hakkını alarak şarküteri açtım, ürün sattım ve para kazanmaya başladım. Ziyaret amaçlı Mehmet Aydın'ın yanına gittim. 500 bin lira değerinde hayvanımın olduğu hesaplandı, ana param olan 500 bin lirayı bana iade etti. Bana İstanbul'da tarım ve hayvancılık üzerine yeni açacağı şirkete genel müdür olmayı teklif etti, ben de kabul ettim. Şirket kuruldu ancak beni genel müdür olarak değil, yönetim kurulu başkanı olarak atadığını öğrendim. Nedenini sorduğumda ikisinin de aynı şey olduğunu söyledi" dedi.

"SATIN ALDIĞIM ÇİFTLİKLERİN ANLAŞMASINI YAPIP MEHMET AYDIN'A BİLDİRİYORDUM"

Yıkılmaz, şirketteki çalışma alanını anlatarak, "Yönetim kurulu üyesi olarak 'Çiftlik Bank' adına Tekirdağ Saray'da bulunan çiftliği 6 milyon 500 bin, Sakarya Taraklı'da bulunan tesisi 2 milyon 900 bin liraya satın aldım. Satın aldığım çiftliklerin anlaşmasını yapıp firari Mehmet Aydın'a bildiriyordum." ifadelerini kullandı.

Satın aldığı bu tesislerin karşılığında "Çiftlik Bank" şirketinden 700 bin lira prim aldığını aktaran Yıkılmaz, şirkette gayrıresmi işlerin döndüğünü anladığını belirtti..

"MEHMET AYDIN TEHDİT ETTİ"

Mehmet Aydın'a "İşler böyle olacaksa işi bırakmak istiyorum." dediğini belirten Yıkılmaz, "Mehmet Aydın beni, 'Eğer şirketten ayrılacaksan şirket içerisinde olan şeylerden başka birilerine söz edersen senin için iyi olmaz.' diye tehdit etti. Ben de bunun üzerine eğer bana şirkete para yatıracağını söyleyenler olursa ben para yatırmamalarını söyleyeceğimi kendisine söyleyince Mehmet Aydın yanımızdan ayrılması üzerine bu konuşmaya tanık olan 2 kişi beni darbetti ve ailemle tehdit ettiler." diye konuştu.

Yıkılmaz, bu olayın yaşandığı 2018 Ocak ayından sonra şirkete hiç gitmediğini, noter aracılığıyla şirketten istifa ettiğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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