TOSUN'UN TAVUKLARI İHALEYLE SATILDI!
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, usulsüzlük soruşturması kapsamında kayyum atanan Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi'ndeki tavuklar ihaleyle satışa sunuldu.
İHALEYE 4 FİRMA KATILDI
Taraklı Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü'nde açık artırma usulüyle yapılan ihaleye 4 firma katıldı.
262 BİN 500 LİRAYA İHALE KAPANDI
Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi'ndeki yaklaşık 22 bin tavuk için çıkılan ihaleye katılacak firmalardan 6 bin 675 lira teminat istendi. Ayrıca ihale bedeli 222 bin 495 lira olarak belirlendi.
İhaleye katılan firmalar arasında Ankara Yarka firması 262 bin 500 lira artı KDV bedeliyle ihaleyi kazandı.
"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"
Firma yetkilisi Ekrem Tetik, ihale sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, mağdurlar için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Elimizden geleni yaptık ama bu kadar yapabildik. 262 bin 500 lira artı KDV ile ihaleyi aldık. 21 bin 190 hayvan aldık. Çiftlikteki hayvanlara baktık, üç çeşit tavuk var. Hepsini birden tek kalemde aldık. 4 firma katıldı, ihale bize kaldı. Çok zor bir ihale geçirdik ama bizde kaldı nasip bizimmiş." dedi.
"KAYYUM ATANDIĞINI BUGÜN ÖĞRENDİM"
Taraklı Kaymakamı Cihat Koç ise tesisin satılmadığını, sadece buradaki canlı hayvanların satıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Tesisin satışıyla ilgili mahkeme kararı olmadan yapılabilecek bir şey yok. Artık kayyum değerlendirecek, adli süreç işlemeye devam ediyor, Biz idari yönden gerekeni yaptık. Haberlerden takip ettim bugün kayyum atandığını öğrendim. Taraklı için yapılacak işlemler yapıldı, gerisi artık adli süreç. Kayyum ve adli merciler tarafından takip edilecek."
Kaynak: haberinburada
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