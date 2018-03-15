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Tosun'un yeni klibi ortaya çıktı! 'İnsanlığı katlederim' demiş

TOSUN'UN YENİ KLİBİ ORTAYA ÇIKTI! 'İNSANLIĞI KATLEDERİM' DEMİŞ

Vatandaştan dolandırdığı 500 milyon TL ile Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'sunun çektiği rap klipte "insanlığı katlederim" cümleleri dikkat çekti.

Tarih : 15 Mart 2018, 23:40
Puan Ver : Tosun'un Yeni Klibi Ortaya Çıktı! 'insanlığı Katlederim' Demiş(5/10)1

Son günlere damga vuran Çiftlik Bank CEO'su hakkında her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Vatandaştan dolandırdığı 500 milyon TL ile Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'sunun çektiği rap klipte "insanlığı katlederim" cümleleri dikkat çekti.

MİLYONLARCA DOLARIN OLDUĞU VİDEO DA PAYLAŞTI

Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'nın, olay bir paylaşımda bulunduğu ve milyonlarca doların olduğu bir video da mağdurların büyük tepkisini çekmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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