Diş Hekiminin Kusarken Üst Geçitten Düştüğü Anlar Kamerada
Çiftlik Bank Tesisindeki Tavuklar Mağdurlar İçin Satıldı
Mehmetçik Teröristlerden Temizlediği Bölgeye, 3 Üs Kurdu
Alkollü Sürücü Küçük Kızı Ölüme Götürdü, Kaza Görüntüleri Ortaya Çıktı
İç Çamaşırlı Fotoğrafını Paylaşan Kızı İşten Çıkardılar
Fetö'den Açığa Alındıktan Sonra İntihar Eden Doktorun Telefonunda Bylock Çıkmadı
Tosun'un Yurt Dışına Kaçış Anı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Mit'ten Balkanlar'da Operasyon: 6 Fetö'cü Türkiye'ye Getirildi
Akıntıya Kapılan Polis 8 Gündür Bulunamadı! 472 Kişilik Ekip Arıyor
Silahla Sahaya Giren Başkana Ağır Fatura Çıktı
Denizlili Besteci, Çiftlik Bank İçin Şarkı Yazdı! İşte Sözleri
Başbakan, Büyüme Oranı Değerlendirdi: Dünyada Birinciyiz
Davadan Beraat Ettiğini Duyunca Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybetti
Janssen, İngiliz Taraftarları 3'e Böldü
Amanoslar'da Öldürülen İki Terörist, Arananlar Listesindeydi
68 Kişinin Öldüğü Katliamdan Detay: Mahkumlar Kendilerini Ateşe Vermiş
Kuzey Kore Liderinin Çin Ziyareti İçin Kullandığı Gizemli Treninin İçinden İlk Fotoğraflar
Uzay İstasyonu Ne Zaman Dünya'ya Düşecek?
Abd İzin Verdi! 11 Eylül Mağdurları Suudi Arabistan'a Dava Açabilecek
Serviste Havasızlıktan Ölen Alperen'in Ablası Tübitak Ödülü Kazandı

Tosun'un yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

TOSUN'UN YURT DIŞINA KAÇIŞ ANI ORTAYA ÇIKTI

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anına ait fotoğraf ortaya çıktı.

Tarih : 29 Mart 2018, 16:10
Puan Ver : Tosun'un Yurt Dışına Kaçış Anı Ortaya Çıktı(5/10)1

Çiftlik Bank Ceo'su Mehmet Aydın, Uruguay'a kaçmış yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Aydın'ın yurt dışına kaçışı ile ilgili fotoğraf görüntüsü ortaya çıktı. Fotoğraf karesinde Aydın'ın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport kontrolünden geçtiği görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tosun  Un  Yurt  Dışına  Kaçış  Anı  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER