10 Yaşındaki Ceylin'in Ölümüyle İlgili Flaş Gelişme!
Snapchat'ten Yepyeni Bir Akıllı Gözlük Daha!
İphone 8 Modeli 3D Derinlik Algılama Sensörü Olan...
Toyota, 2017 Yılının En Değerli Otomobil Markası Seçildi
Kılıçdaroğlu: Bu Kararın Altında Kalacaklar
Deniz Seki Hapishane Sürecini Anlattı
Arda'nın Rekorunu Kırdı
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak
Günlük Aspirin Kullanımı Öldürüyor
Dolar Kaç Lira Oldu?
Erzurum'da Çatışma: 5 Terörist Öldürüldü
Pkk'nın Elebaşlarına Operasyon
Fetö'den En Kritik Yerlere 5 Bin Hain
Kulp'a Bağlı 25 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
Yaş Öncesi Tsk'da Çok Kritik Değişiklik
Ankara Valiliği'nden Chp Yürüyüşü İle İlgili Flaş Açıklama
Malezya'da Bir Uçak Radardan Kayboldu
Parfüm Güneş Yanıklarına Neden Olabilir
Ikby'deki Siyasi Krizde Çözüm Arayışları
Suudi Savaş Gemisi Vuruldu

toyota, 2017 yılının en değerli otomobil markası seçildi

TOYOTA, 2017 YILININ EN DEĞERLİ OTOMOBİL MARKASI SEÇİLDİ

Toyota, 2017 yılında da "Dünyanın en değerli otomotiv markası" seçildi.

Tarih : 15 Haziran 2017, 09:39
Puan Ver : Toyota, 2017 Yılının En Değerli Otomobil Markası Seçildi(10/10)10


Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, BrandZ™ tarafından her yıl gerçekleştirilen en değerli 100 küresel marka raporunda, otomobil sektöründe tüm markaları geride bırakarak birinciliğini devam ettirerek önemli bir başarıya imza attı.



Marka değeri 28 milyar 660 milyon dolar olarak belirlenen Toyota, 2006 yılından itibaren yayınlanan raporda kendi sektöründe 9. kez birinci sırada yer aldı.



Toyota, son 12 yılda ortalamadan 3 kat daha fazla büyüdü.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Toyota  2017  Yılının  En  Değerli  Otomobil  Markası  Seçildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER