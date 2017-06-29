

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, hibrit araçlardaki sürüş verilerini kaydeden ve sonuçları anlık olarak müşteriler ile paylaşılmasını sağlayan Toyota Hybrid İnteraktif Test Sürüşü uygulamasını Türkiye'deki tüm showroom'larında başlattı.







Hibrit otomobilin tüm avantajlarını ve keyfini kısa zamanda yaşama şansı elde eden müşterilerin, tüm test sürüşleri, İnteraktif Test Sürüşü uygulaması sayesinde gerçek zamanlı olarak kayıt ediliyor. Müşteriler test sürüşü sırasında sonuçlarını anlık ve canlı olarak görebiliyor. Test sürüşlerini tamamladıklarında ise uygulama üzerinde kaydedilen tüm veriler müşterilere anında sunulabiliyor ve e-posta yoluyla kendilerine iletilebiliyor.







Toyota Hybrid İnteraktif Test Sürüşünün ardından, kullanıcının gerçekleştirdiği rota üzerinde ne kadar süre test sürüşü yapıldığı, kaç kilometre kat edildiği, ortalama hız, elektrikli motor kullanım oranı, ne kadar yakıt tüketildiği gibi değerli bilgiler sunuluyor. Bu uygulama sayesinde müşteriler, ileri teknolojiye sahip hibrit bir otomobilin konvansiyonel araçlara göre tüm avantajlarını gerçek verilerle birlikte anında görme ve değerlendirme fırsatı elde ediyorlar.







kaynak:ahaber